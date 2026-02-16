Uma mulher de 29 anos foi encontrada morta dentro de um sofá abandonado na sexta-feira (13). A vítima foi identificada como Regiane Silva de Souza. A causa da morte ainda não foi esclarecida.

O corpo foi localizado no bairro São Geraldo, em Nova Serrana, na Região Centro Oeste de Minas Gerais. De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais, a corporação foi acionada após informações de que havia uma mulher morta dentro de um sofá oco, em um matagal próximo à Rua Antônio da Uzira.