16 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ASSASSINATO

Regiane, 29 anos, é achada morta dentro de um sofá

Por Da Redação | Nova Serrana (MG)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes sociais
Regiane, 29 anos, é achada morta no sofá
Regiane, 29 anos, é achada morta no sofá

Uma mulher de 29 anos foi encontrada morta dentro de um sofá abandonado na sexta-feira (13). A vítima foi identificada como Regiane Silva de Souza. A causa da morte ainda não foi esclarecida.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O corpo foi localizado no bairro São Geraldo, em Nova Serrana, na Região Centro Oeste de Minas Gerais. De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais, a corporação foi acionada após informações de que havia uma mulher morta dentro de um sofá oco, em um matagal próximo à Rua Antônio da Uzira.

No local, os policiais confirmaram a ocorrência. A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais identificou diversos ferimentos no corpo, mas, inicialmente, não foi possível determinar o que provocou a morte.

Familiares que acompanharam os trabalhos relataram que, após a morte de uma irmã, Regiane teria desenvolvido depressão. Segundo eles, a jovem passou a usar drogas e vivia em situação de vulnerabilidade.

Ainda conforme a Polícia Militar, a área onde o corpo foi encontrado é conhecida como ponto de venda e consumo de entorpecentes. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários