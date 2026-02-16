Uma mulher de 29 anos foi encontrada morta dentro de um sofá abandonado na sexta-feira (13). A vítima foi identificada como Regiane Silva de Souza. A causa da morte ainda não foi esclarecida.
O corpo foi localizado no bairro São Geraldo, em Nova Serrana, na Região Centro Oeste de Minas Gerais. De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais, a corporação foi acionada após informações de que havia uma mulher morta dentro de um sofá oco, em um matagal próximo à Rua Antônio da Uzira.
No local, os policiais confirmaram a ocorrência. A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais identificou diversos ferimentos no corpo, mas, inicialmente, não foi possível determinar o que provocou a morte.
Familiares que acompanharam os trabalhos relataram que, após a morte de uma irmã, Regiane teria desenvolvido depressão. Segundo eles, a jovem passou a usar drogas e vivia em situação de vulnerabilidade.
Ainda conforme a Polícia Militar, a área onde o corpo foi encontrado é conhecida como ponto de venda e consumo de entorpecentes. O caso será investigado pela Polícia Civil.