Uma mulher de 40 anos denunciou ter sido vítima de agressão por parte do namorado, também de 40, durante a madrugada deste domingo (15). Segundo o relato, ela foi atacada dentro do próprio carro e sofreu ferimentos no rosto após ter a cabeça batida contra o volante, o que provocou sangramento no nariz e desfiguração facial.

O caso foi registrado no bairro Vila Santa Maria, em Rondonópolis, a 214 quilômetros de Cuiabá. Conforme a vítima, a agressão ocorreu enquanto os dois estavam no interior do veículo, momento em que o suspeito, identificado como Thiago Gonçalves de Oliveira, teria iniciado o ataque.