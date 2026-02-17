17 de fevereiro de 2026
Após negativa para relação, Thiago desfigurou rosto da namorada

Por Da Redação | Rondonópolis
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Thiago Gonçalves de Oliveira
Thiago Gonçalves de Oliveira

Uma mulher de 40 anos denunciou ter sido vítima de agressão por parte do namorado, também de 40, durante a madrugada deste domingo (15). Segundo o relato, ela foi atacada dentro do próprio carro e sofreu ferimentos no rosto após ter a cabeça batida contra o volante, o que provocou sangramento no nariz e desfiguração facial.

O caso foi registrado no bairro Vila Santa Maria, em Rondonópolis, a 214 quilômetros de Cuiabá. Conforme a vítima, a agressão ocorreu enquanto os dois estavam no interior do veículo, momento em que o suspeito, identificado como Thiago Gonçalves de Oliveira, teria iniciado o ataque.

Após o episódio de violência, a mulher solicitou medida protetiva contra o agressor. O suspeito é morador de Cuiabá e, até o momento, é considerado foragido.

Com informações do RepórterMT

