Dois casos de violência contra a mulher foram registrados no fim de semana e resultaram na morte de duas vítimas. Em um deles, o autor do crime tirou a própria vida após o homicídio. No outro, o principal suspeito é o ex-marido da vítima, que está foragido.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O primeiro caso ocorreu em um edifício comercial na Rua Getúlio Vargas, em Itaúna. Um homem de 34 anos matou a ex-namorada, de 37, com um tiro na cabeça e, em seguida, atirou contra si. Equipes de resgate foram acionadas, mas ambos morreram no local. A ocorrência é apurada pela Polícia Civil de Minas Gerais.
Já o segundo crime foi registrado em Itapipoca, no interior do Ceará. A vítima, Ana Karolina Sousa, de 31 anos, foi morta no sábado (14). Segundo relato de familiares, ela teria sido espancada e esfaqueada.
O principal suspeito é o ex-marido, Anderson Renan Magalhães Freitas. Conforme a família, ele não aceitava o fim do relacionamento. O casal estava separado havia cerca de três meses e em processo de divórcio. Após o crime, o homem fugiu levando objetos pessoais e uma motocicleta.
Ana Karolina era estudante de Biomedicina e empresária no ramo de estética, com atuação na área de extensão de cílios. Ela compartilhava a rotina profissional nas redes sociais, onde reunia mais de 12 mil seguidores. A vítima deixa uma filha de sete anos, de um relacionamento anterior.
A Polícia Civil do Ceará investiga o caso como feminicídio e realiza diligências para localizar o suspeito.