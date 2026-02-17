Dois casos de violência contra a mulher foram registrados no fim de semana e resultaram na morte de duas vítimas. Em um deles, o autor do crime tirou a própria vida após o homicídio. No outro, o principal suspeito é o ex-marido da vítima, que está foragido.

O primeiro caso ocorreu em um edifício comercial na Rua Getúlio Vargas, em Itaúna. Um homem de 34 anos matou a ex-namorada, de 37, com um tiro na cabeça e, em seguida, atirou contra si. Equipes de resgate foram acionadas, mas ambos morreram no local. A ocorrência é apurada pela Polícia Civil de Minas Gerais.