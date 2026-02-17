Quatro pessoas morreram e cinco ficaram feridas em um grave acidente entre dois carros de passeio na manhã de domingo (15). A colisão aconteceu na rodovia GO-060 e mobilizou equipes de resgate. Entre os mortos, estão dois jogadores de futebol amador.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O acidente ocorreu a cerca de três quilômetros de Nazário, em Goiás. As vítimas fatais foram identificadas como Adryhan Rodrigues dos Passos, de 15 anos; Alexandre Alves de Oliveira, de 26; Bruno Pereira do Vale, de 27; e João Luiz Silva Aby Azar, de 24. Os nomes dos cinco feridos não foram divulgados.
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás, os quatro mortos ficaram presos às ferragens e precisaram ser retirados pelas equipes de resgate. Os sobreviventes foram socorridos e encaminhados a unidades de saúde da região.
Segundo a corporação, os militares realizaram o controle de riscos no local, com sinalização da pista, estabilização dos veículos e desligamento das baterias para evitar incêndio ou novos acidentes.
Bruno Pereira do Vale e João Luiz Silva Aby Azar atuavam pelo Atlético Montebelense. O clube publicou mensagens de pesar nas redes sociais, lamentando a morte dos atletas e destacando a trajetória deles no futebol de várzea.
A Prefeitura de Nazário também divulgou nota de solidariedade às famílias, manifestando pesar pelas mortes e apoio aos amigos das vítimas.