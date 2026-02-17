17 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CRIME

Matou a ex com tiro na cabeça e, depois, foi achado morto

Por Da Redação | Itaúna (MG)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pixabay
Matou a ex com tiro na cabeça e, depois, foi achado morto
Matou a ex com tiro na cabeça e, depois, foi achado morto

Um homem de 34 anos matou a ex-namorada, de 37, com um tiro na cabeça e, em seguida, tirou a própria vida na tarde de domingo (15). O crime ocorreu dentro de um edifício comercial. Ambos morreram no local.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso foi registrado em um prédio na Rua Getúlio Vargas, em Itaúna. Segundo informações da ocorrência, o suspeito teria saído de Belo Horizonte com a intenção de cometer o crime.

Ao chegar ao edifício, ele encontrou a ex-companheira na garagem, onde ela conversava com um homem que teria conhecido por meio de um aplicativo de relacionamento. Conforme o relato policial, o autor pediu que o rapaz se afastasse, afirmando que precisava tratar de um assunto com a mulher.

Em seguida, efetuou um disparo na cabeça da vítima. Logo após, atirou contra si.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foram acionadas. A Unidade de Suporte Avançado constatou que a mulher já estava sem vida. O homem foi encontrado inconsciente, também com ferimento na cabeça, e morreu antes de receber atendimento hospitalar.

A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais realizou os trabalhos técnicos no local. Os corpos foram liberados para a funerária, e a investigação segue com apoio da Polícia Militar de Minas Gerais.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários