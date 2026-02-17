Um homem de 34 anos matou a ex-namorada, de 37, com um tiro na cabeça e, em seguida, tirou a própria vida na tarde de domingo (15). O crime ocorreu dentro de um edifício comercial. Ambos morreram no local.

O caso foi registrado em um prédio na Rua Getúlio Vargas, em Itaúna. Segundo informações da ocorrência, o suspeito teria saído de Belo Horizonte com a intenção de cometer o crime.