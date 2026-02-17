Um homem de 34 anos matou a ex-namorada, de 37, com um tiro na cabeça e, em seguida, tirou a própria vida na tarde de domingo (15). O crime ocorreu dentro de um edifício comercial. Ambos morreram no local.
O caso foi registrado em um prédio na Rua Getúlio Vargas, em Itaúna. Segundo informações da ocorrência, o suspeito teria saído de Belo Horizonte com a intenção de cometer o crime.
Ao chegar ao edifício, ele encontrou a ex-companheira na garagem, onde ela conversava com um homem que teria conhecido por meio de um aplicativo de relacionamento. Conforme o relato policial, o autor pediu que o rapaz se afastasse, afirmando que precisava tratar de um assunto com a mulher.
Em seguida, efetuou um disparo na cabeça da vítima. Logo após, atirou contra si.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foram acionadas. A Unidade de Suporte Avançado constatou que a mulher já estava sem vida. O homem foi encontrado inconsciente, também com ferimento na cabeça, e morreu antes de receber atendimento hospitalar.
A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais realizou os trabalhos técnicos no local. Os corpos foram liberados para a funerária, e a investigação segue com apoio da Polícia Militar de Minas Gerais.