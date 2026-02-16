Uma mulher de 24 anos foi morta a facadas na tarde de sábado (14). A vítima, identificada como Roseli Borges, teria sido atacada pelo próprio companheiro durante uma festa de aniversário da filha. O caso é investigado como feminicídio.
O crime ocorreu no município de Bonito, no Agreste de Pernambuco. De acordo com informações iniciais, Roseli participava da comemoração quando foi chamada pelo companheiro, José Valdenilson Andrade Cruz, de 29 anos, para conversar do lado de fora do local.
Ao sair, ela teria sido surpreendida e atingida por vários golpes de faca. Mesmo gravemente ferida, ainda foi socorrida por um vizinho e levada ao Hospital Dr. Alberto de Oliveira. Segundo a unidade, a jovem já chegou sem sinais vitais.
A Polícia Civil de Pernambuco informou que o suspeito possui antecedentes por agressão contra ex-companheira e tentativa de homicídio, tendo cumprido pena anteriormente. Conforme relatos, o casal se conheceu após ele deixar o sistema prisional e mantinha um relacionamento havia cerca de um ano, marcado por discussões frequentes.
A autoria do crime é apontada pela investigação, mas até o momento não houve confirmação oficial sobre a prisão do suspeito. O corpo da vítima foi encaminhado para os procedimentos legais, e o inquérito segue em andamento.