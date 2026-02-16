Uma mulher de 24 anos foi morta a facadas na tarde de sábado (14). A vítima, identificada como Roseli Borges, teria sido atacada pelo próprio companheiro durante uma festa de aniversário da filha. O caso é investigado como feminicídio.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime ocorreu no município de Bonito, no Agreste de Pernambuco. De acordo com informações iniciais, Roseli participava da comemoração quando foi chamada pelo companheiro, José Valdenilson Andrade Cruz, de 29 anos, para conversar do lado de fora do local.