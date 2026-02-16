Um jovem de 19 anos morreu após ser imobilizado com um golpe conhecido como “mata-leão” durante uma briga de rua. O caso foi registrado em vídeo e levou à prisão de dois homens, apontados pela polícia como autor da agressão e responsável por incentivar e filmar a cena.

A ocorrência foi registrada no bairro Nova Colina, em Sobradinho 1. A discussão aconteceu em via pública e terminou quando um homem de 26 anos aplicou o golpe no rapaz, que perdeu a consciência.