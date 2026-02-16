Um jovem de 19 anos morreu após ser imobilizado com um golpe conhecido como “mata-leão” durante uma briga de rua. O caso foi registrado em vídeo e levou à prisão de dois homens, apontados pela polícia como autor da agressão e responsável por incentivar e filmar a cena.
A ocorrência foi registrada no bairro Nova Colina, em Sobradinho 1. A discussão aconteceu em via pública e terminou quando um homem de 26 anos aplicou o golpe no rapaz, que perdeu a consciência.
De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal, outro homem, também de 26 anos, gravou as agressões e teria incentivado a violência com palavras de estímulo. Após a briga, a vítima foi para a casa de uma tia e, em seguida, levada à Unidade de Pronto Atendimento de Sobradinho II.
Segundo informações médicas, o jovem já teria dado entrada na unidade em parada cardiorrespiratória. Apesar das tentativas de reanimação, a morte foi confirmada no local.
Equipes da 35ª Delegacia de Polícia, com apoio da 13ª DP, localizaram e prenderam os dois envolvidos. Conforme o delegado Hudson Maldonado, ficou caracterizado que o agressor causou a morte, enquanto o outro homem instigou a ação.
Ambos permanecem detidos e devem passar por audiência de custódia. Se condenados por homicídio, podem cumprir pena de seis a 20 anos de reclusão. Confira aqui o vídeo.
Com informações do portal Metrópoles