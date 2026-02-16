16 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FEMINICÍDIO

Suspeito de matar Ianca, 29 anos, mãe de 6 filhos, é preso

Por Da Redação | São Francisco de Paula
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Ianca Diniz Soares
Ianca Diniz Soares

Um homem foi preso suspeito de matar a companheira dentro de casa no último sábado (7). A vítima, de 29 anos, foi identificada como Ianca Diniz Soares.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime ocorreu no bairro Campo do Meio, em São Francisco de Paula. Ianca era natural de Patos e morava na cidade havia algum tempo.

Ela era mãe de seis filhos e trabalhava em uma lavoura de batata na região. As circunstâncias do crime não foram detalhadas pelas autoridades até o momento.

O suspeito foi detido e permanece à disposição da Justiça. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários