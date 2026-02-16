Um homem foi preso suspeito de matar a companheira dentro de casa no último sábado (7). A vítima, de 29 anos, foi identificada como Ianca Diniz Soares.

O crime ocorreu no bairro Campo do Meio, em São Francisco de Paula. Ianca era natural de Patos e morava na cidade havia algum tempo.