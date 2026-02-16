Romeu Nunes de Souza morreu aos 76 anos, em Jacareí, neste último sábado (14). Ele foi sepultado na manhã deste domingo (15), no Cemitério Municipal de Brotas, ala C, na cidade de Santa Isabel, na Grande São Paulo.
Muito querido, seu Romeu deixará muitas saudades entre amigos e familiares. Nas redes sociais, muitas pessoas se manifestaram.
Nice Rodrigues desejou força aos parentes. "Meus sentimentos a todos familiares e amigos neste momento tão difícil qui Deus conforte os corações de todos", escreveu.
João Bernardes também lamentou muito a perda de seu Romeu. "Meus sentimentos que o espírito santo de Deus conforte os corações de todos os familiares e amigos que ele descansa em paz", disse.