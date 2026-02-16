Romeu Nunes de Souza morreu aos 76 anos, em Jacareí, neste último sábado (14). Ele foi sepultado na manhã deste domingo (15), no Cemitério Municipal de Brotas, ala C, na cidade de Santa Isabel, na Grande São Paulo.

Muito querido, seu Romeu deixará muitas saudades entre amigos e familiares. Nas redes sociais, muitas pessoas se manifestaram.