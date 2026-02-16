O Corpo de Bombeiros localizou, na manhã desta segunda-feira (16), o corpo de um homem que estava desaparecido desde o dia anterior após cair no mar. A vítima foi identificada como Douglas Martins Vargas, de 33 anos.

O caso ocorreu na Praia da Guarita, em Torres, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. Segundo informações preliminares, Douglas teria descido até as Furnas do Diamante por volta das 6h30 de domingo (15) para tirar uma foto, quando acabou caindo na água.