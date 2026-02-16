17 de fevereiro de 2026
TRAGÉDIA

Douglas Martins, 33, é achado sem vida após desaparecer no mar

Por Da Redação | Torres (RS)
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Douglas Martins, 33, é achado sem vida após desaparecer no mar
Douglas Martins, 33, é achado sem vida após desaparecer no mar

O Corpo de Bombeiros localizou, na manhã desta segunda-feira (16), o corpo de um homem que estava desaparecido desde o dia anterior após cair no mar. A vítima foi identificada como Douglas Martins Vargas, de 33 anos.

O caso ocorreu na Praia da Guarita, em Torres, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. Segundo informações preliminares, Douglas teria descido até as Furnas do Diamante por volta das 6h30 de domingo (15) para tirar uma foto, quando acabou caindo na água.

De acordo com o tenente-coronel Vinicius Lang, coordenador-administrativo da Operação Verão Total, o corpo foi encontrado por volta das 9h desta segunda-feira, a cerca de mil metros do ponto onde ocorreu a queda.

As buscas começaram após um amigo da vítima acionar o socorro. Conforme os bombeiros, as condições do mar dificultaram o trabalho das equipes. As ondas fortes, a água escura e a grande quantidade de espuma na superfície comprometeram a visibilidade durante a operação.

