Uma mulher de 26 anos foi morta a tiros neste sábado (14), poucas horas após denunciar o ex-companheiro por ameaça e conseguir uma medida protetiva de urgência. A vítima foi identificada como Cassia Girard do Nascimento. O suspeito, de 29 anos, não havia sido preso até a última atualização do caso.

O crime ocorreu em Cacequi, na Região Central do Rio Grande do Sul. Segundo o delegado Adriano de Jesus Linhares Rodrigues, responsável pela investigação, Cassia registrou boletim de ocorrência na sexta-feira (13). A medida protetiva foi concedida no mesmo dia, e o homem chegou a ser formalmente intimado, mas descumpriu a decisão judicial.