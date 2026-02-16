Marcos Roberto de Souza morreu neste último sábado (14), aos 56 anos, em Jacareí, vítima de acidente. Ele foi sepultado nesta última segunda-feira (15), na parte da tarde, no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.

Animado e de bem com a vida, Marcos era apaixonado por futebol. Agora, deixará saudades em amigos e familiares na região.