LUTO

Adeus Marcos Roberto, vítima de acidente aos 56 anos no Vale

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Adeus Marcos Roberto, vítima de acidente aos 56 anos no Vale

Marcos Roberto de Souza morreu neste último sábado (14), aos 56 anos, em Jacareí, vítima de acidente. Ele foi sepultado nesta última segunda-feira (15), na parte da tarde, no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.

Animado e de bem com a vida, Marcos era apaixonado por futebol. Agora, deixará saudades em amigos e familiares na região.

Matheeus Gonçalves, sobrinho dele, lamentou muito nas redes sociais. "Descanse em paz tio Marcos, os Corinthians x palmeiras eram emocionantes em ver com o senhor,que Deus te receba de braços abertos", escreveu.

Danuza Silva também lamentou bastante. "Descansa em paz Marcão q Deus te receba de braços abertos... meus sentimentos a família", afirmou.

