Um jovem foi encontrado morto na tarde deste domingo (15), em uma chácara. A ocorrência é investigada como possível suicídio. A identidade da vítima não foi divulgada pelas autoridades.

O caso aconteceu no município de Guia Lopes da Laguna, a 221 quilômetros de Campo Grande. De acordo com informações iniciais divulgadas pelo site Jardim MS News, a esposa relatou que o casal participou de uma festa de Carnaval com amigos na noite anterior.