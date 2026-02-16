16 de fevereiro de 2026
TRAGÉDIA

Jovem é encontrado morto após discutir com a esposa

Por Da Redação | Guia Lopes da Laguna (MS)
| Tempo de leitura: 1 min
Pixabay
Um jovem foi encontrado morto na tarde deste domingo (15), em uma chácara. A ocorrência é investigada como possível suicídio. A identidade da vítima não foi divulgada pelas autoridades.

O caso aconteceu no município de Guia Lopes da Laguna, a 221 quilômetros de Campo Grande. De acordo com informações iniciais divulgadas pelo site Jardim MS News, a esposa relatou que o casal participou de uma festa de Carnaval com amigos na noite anterior.

Segundo o relato, eles retornaram para casa por volta das 4h. Já na residência, teria ocorrido um desentendimento. A mulher afirmou que decidiu sair do imóvel após a discussão e, pouco depois, o jovem teria tirado a própria vida.

Equipes da Polícia Civil e da perícia estiveram na propriedade para realizar os primeiros levantamentos. As circunstâncias da morte serão apuradas por meio de inquérito.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Jardim, onde passará por exames antes de ser liberado à família.

