Um jovem foi encontrado morto na tarde deste domingo (15), em uma chácara. A ocorrência é investigada como possível suicídio. A identidade da vítima não foi divulgada pelas autoridades.
O caso aconteceu no município de Guia Lopes da Laguna, a 221 quilômetros de Campo Grande. De acordo com informações iniciais divulgadas pelo site Jardim MS News, a esposa relatou que o casal participou de uma festa de Carnaval com amigos na noite anterior.
Segundo o relato, eles retornaram para casa por volta das 4h. Já na residência, teria ocorrido um desentendimento. A mulher afirmou que decidiu sair do imóvel após a discussão e, pouco depois, o jovem teria tirado a própria vida.
Equipes da Polícia Civil e da perícia estiveram na propriedade para realizar os primeiros levantamentos. As circunstâncias da morte serão apuradas por meio de inquérito.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Jardim, onde passará por exames antes de ser liberado à família.