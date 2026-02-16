16 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
LUTO

Adeus Sheila; psicanalista morre aos 74 anos no Vale

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes sociais
Sheila Maria Degrazia Costa, 74 anos
Sheila Maria Degrazia Costa, 74 anos

Sheila Maria Degrazia Costa, 74 anos, morreu neste domingo (15) de Carnaval, em Jacareí. Ela foi sepultada na tarde desta terça-feira (16), no Cemitério Jardim da Paz, na mesma cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ela era psicanalista e deixou muitas lições de vida, além de ser uma profissional sempre competente. Nas redes sociais, recebeu várias manifestações de pesares.

Sandoval Pereira Junior lamentou bastante. "Nossa, que triste notícia hein meus sentimentos a toda família", escreveu.

Nei Neves também sentiu a perda da amiga. "Nossa amiga não combinou com nós. Vai deixar muita saudades. Minhas condolências aos familiares", disse.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários