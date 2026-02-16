Sheila Maria Degrazia Costa, 74 anos, morreu neste domingo (15) de Carnaval, em Jacareí. Ela foi sepultada na tarde desta terça-feira (16), no Cemitério Jardim da Paz, na mesma cidade.

Ela era psicanalista e deixou muitas lições de vida, além de ser uma profissional sempre competente. Nas redes sociais, recebeu várias manifestações de pesares.