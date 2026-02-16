Sheila Maria Degrazia Costa, 74 anos, morreu neste domingo (15) de Carnaval, em Jacareí. Ela foi sepultada na tarde desta terça-feira (16), no Cemitério Jardim da Paz, na mesma cidade.
Ela era psicanalista e deixou muitas lições de vida, além de ser uma profissional sempre competente. Nas redes sociais, recebeu várias manifestações de pesares.
Sandoval Pereira Junior lamentou bastante. "Nossa, que triste notícia hein meus sentimentos a toda família", escreveu.
Nei Neves também sentiu a perda da amiga. "Nossa amiga não combinou com nós. Vai deixar muita saudades. Minhas condolências aos familiares", disse.