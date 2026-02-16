Após três dias de buscas, a Polícia Militar do Paraná Polícia Militar do Paraná encontrou, neste domingo (15), o corpo da menina de 8 anos que havia sido levada por um homem. A criança estava desaparecida desde quinta-feira (12). O suspeito morreu em confronto com policiais.

O caso ocorreu em São Manoel do Paraná, no noroeste do estado. Segundo a corporação, o corpo foi localizado próximo ao ponto onde o carro utilizado na fuga havia sido abandonado na sexta-feira (13), em uma área rural do município.