Após três dias de buscas, a Polícia Militar do Paraná Polícia Militar do Paraná encontrou, neste domingo (15), o corpo da menina de 8 anos que havia sido levada por um homem. A criança estava desaparecida desde quinta-feira (12). O suspeito morreu em confronto com policiais.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso ocorreu em São Manoel do Paraná, no noroeste do estado. Segundo a corporação, o corpo foi localizado próximo ao ponto onde o carro utilizado na fuga havia sido abandonado na sexta-feira (13), em uma área rural do município.
Antes de fugir com a menina, o homem esfaqueou a ex-companheira. De acordo com a polícia, Daniel Luiz Ferrari, de 25 anos, reagiu à abordagem e avançou contra os policiais com uma faca. Ele foi baleado e morreu no local. O nome e a imagem da criança não foram divulgados oficialmente.
A ocorrência é tratada como tentativa de feminicídio e possível sequestro. A menina e o suspeito eram procurados desde o dia do crime. Na manhã seguinte ao desaparecimento, apenas o veículo foi encontrado e passou por perícia.
Conforme o boletim de ocorrência, na quinta-feira pela manhã o homem atacou a ex-companheira, de 39 anos, com golpes de faca no abdômen. Ele também teria agredido a ex-sogra, de 81 anos, e o filho, de 2 anos, antes de deixar o local de carro.
Durante a fuga, levou a menina, filha de uma companheira recente. A criança havia sido deixada pela mãe sob os cuidados do suspeito pouco antes dos fatos. Para a polícia, há indícios de que o sequestro possa ter sido premeditado.
A delegada Andressa Prestes informou que foi instaurado inquérito para apurar o caso. A prisão preventiva do suspeito já havia sido solicitada antes do confronto. A investigação segue sob sigilo.
A polícia também confirmou que a mulher ferida e a filha pertencem a uma família de origem venezuelana.
A vítima esfaqueada recebeu atendimento médico no município e, posteriormente, foi transferida para o Hospital São Paulo, em Cianorte, onde passou por cirurgia. Segundo a PM, ela e o bebê não correm risco de morte.