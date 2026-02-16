Um homem foi preso por lesão corporal, descumprimento de medida protetiva e invasão de domicílio em São José dos Campos.
A prisão ocorreu às 23h10 de domingo (15), após tentativa de fuga.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Ocorrência
Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados após uma ligação ao 190 relatando que um homem estava agredindo a ex-companheira na residência dela, na rua dos Colibris.
O autor do crime fugiu em uma motocicleta e foi localizado pela equipe trafegando na contramão, desrespeitando o sinal vermelho e, na sequência, acessando o contrafluxo na Avenida Juscelino Kubitschek.
Ele foi alcançado e abordado.
Questionado, admitiu ter discutido com a ex-companheira, descumprindo medida protetiva. Diante dos fatos, ele foi preso e levado à Delegacia de Defesa da Mulher, onde permaneceu à disposição da Justiça.