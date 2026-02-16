Gritos de “pega ladrão” na madrugada terminaram com um homem de 54 anos preso em flagrante após invadir uma residência no bairro Vista Verde, em São José dos Campos.

O caso aconteceu por volta das 3h30 desta segunda-feira (16), na Rua Chile. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito foi surpreendido ao sair do imóvel carregando sacolas com objetos furtados e acabou contido por vizinhos até a chegada da Polícia Militar, acionada via Copom (Centro de Operação da Polícia Militar).