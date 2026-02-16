Gritos de “pega ladrão” na madrugada terminaram com um homem de 54 anos preso em flagrante após invadir uma residência no bairro Vista Verde, em São José dos Campos.
O caso aconteceu por volta das 3h30 desta segunda-feira (16), na Rua Chile. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito foi surpreendido ao sair do imóvel carregando sacolas com objetos furtados e acabou contido por vizinhos até a chegada da Polícia Militar, acionada via Copom (Centro de Operação da Polícia Militar).
A ocorrência foi registrada na CPJ (Central de Polícia Judiciária) como roubo impróprio: quando há violência ou grave ameaça após a subtração para garantir a fuga ou manter o bem.
Detido no Vista Verde
De acordo com o registro policial, um vizinho acordou após ouvir um barulho vindo do imóvel. Ao verificar a situação, viu o homem deixando a casa com sacolas e iniciou perseguição.
O suspeito foi alcançado na via pública. Durante a contenção, segundo o boletim, ele teria resistido e feito a ameaça: “vou te furar”, enquanto segurava uma chave de fenda, usada para intimidar os moradores.
Objetos recuperados
Uma das sacolas foi escondida atrás de uma árvore em uma praça próxima e depois localizada pelos policiais. Dentro dela havia um cooktop.
Na outra sacola, foram encontrados relógios, joias, bolsa e carregador portátil, entre outros itens. Os objetos foram apreendidos e devolvidos à vítima.
O homem apresentava sinais de agressão e foi levado ao pronto-socorro para atendimento médico. Em interrogatório, conforme a autoridade policial, ele confessou o crime e permaneceu preso à disposição da Justiça.