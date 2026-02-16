Um homem foi preso por descumprir medida protetiva de urgência em São José dos Campos na noite de domingo (15).

Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) atenderam a ocorrência na rua Catulo da Paixão Cearense, no bairro Vila Industrial, após acionamento via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar).

