16 de fevereiro de 2026
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem é preso em SJC após descumprir medida protetiva

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um homem foi preso por descumprir medida protetiva de urgência em São José dos Campos na noite de domingo (15).

Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) atenderam a ocorrência na rua Catulo da Paixão Cearense, no bairro Vila Industrial, após acionamento via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar).

No local, encontraram o homem, que foi levado preso à DDM (Delegacia da Defesa da Mulher), onde permaneceu à disposição da Justiça.

