A morte do jovem feirante Thiago Martins, de 19 anos, comoveu moradores da zona sul de São José dos Campos neste domingo (15). Conhecido como “Thiaguinho”, ele morreu após um grave acidente durante a desmontagem da feira livre no Jardim Morumbi.

O caso aconteceu na Avenida Elísio Galdino Sobrinho, no momento em que feirantes organizavam as mercadorias e desmontavam as barracas após o encerramento das atividades.

Como aconteceu o acidente