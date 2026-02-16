A morte do jovem feirante Thiago Martins, de 19 anos, comoveu moradores da zona sul de São José dos Campos neste domingo (15). Conhecido como “Thiaguinho”, ele morreu após um grave acidente durante a desmontagem da feira livre no Jardim Morumbi.
O caso aconteceu na Avenida Elísio Galdino Sobrinho, no momento em que feirantes organizavam as mercadorias e desmontavam as barracas após o encerramento das atividades.
Como aconteceu o acidente
De acordo com informações preliminares, Thiago estava dentro do baú de um caminhão e auxiliava o motorista em uma manobra de ré. Durante o movimento do veículo, o jovem acabou sendo prensado contra uma árvore.
Familiares que presenciaram o acidente relataram que nem o motorista percebeu a proximidade do obstáculo, nem Thiago notou o risco durante a manobra. O impacto foi violento, e o óbito foi constatado ainda no local.
Ocorrência mobilizou a PM
Equipes da Polícia Militar do Estado de São Paulo foram acionadas e isolaram a área para preservar a cena até a chegada da perícia técnica.
O caso será investigado para apurar as circunstâncias do acidente e eventuais responsabilidades. A polícia deverá analisar se houve falha operacional durante a manobra do caminhão.
Comoção na zona sul
A morte precoce de Thiaguinho gerou forte comoção entre feirantes e moradores do Jardim Morumbi. Nas redes sociais, amigos e conhecidos lamentaram a tragédia e prestaram homenagens ao jovem trabalhador. O caso segue sob investigação.