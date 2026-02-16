Cerca de 150 embarcações, entre escunas, lanchas e jet skis, participaram da 33ª edição do Carnamar neste domingo (15), em São Sebastião.

O evento, com participação recorde, percorreu o canal de São Sebastião entre o bairro São Francisco e a Praia do Arrastão, com integração inédita entre as cidades de São Sebastião e Ilhabela.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp