CARNAVAL 2026

150 embarcações marcam a 33ª edição do Carnamar em São Sebastião

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Daniela Andrade e Felipe Kamada | PMSS

Cerca de 150 embarcações, entre escunas, lanchas e jet skis, participaram da 33ª edição do Carnamar neste domingo (15), em São Sebastião.

O evento, com participação recorde, percorreu o canal de São Sebastião entre o bairro São Francisco e a Praia do Arrastão, com integração inédita entre as cidades de São Sebastião e Ilhabela.

A frota acompanhou o Barco Madrinha sob segurança da Marinha e do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimos).

Competição

Além da animação, os participantes também disputaram os tradicionais prêmios nas categorias Melhor Decoração, Melhor Animação e Originalidade, com premiação de R$ 5 mil para embarcações e R$ 2 mil para jet skis em cada categoria.

Confira os vencedores:

Melhor Decoração: Embarcação "Baleia Orca" e Jet Ski "Faraó".

Melhor Animação: Embarcação "Arca de Noé" (bicampeã) e Jet Ski "Minions".

Originalidade: Embarcação "FarmaMar" e Jet Ski "Aladin".

Programação

O Carnamar fez parte da programação do São Sebá Folia.

A atração reforçou a tradição náutica e a identidade caiçara de São Sebastião, unindo criatividade, integração regional e alegria em um dos cenários mais emblemáticos do município.

A programação de Carnaval segue até terça-feira (17) com atividades na areia e blocos de rua. Clique aqui para consultar a agenda completa.

