Cerca de 150 embarcações, entre escunas, lanchas e jet skis, participaram da 33ª edição do Carnamar neste domingo (15), em São Sebastião.
O evento, com participação recorde, percorreu o canal de São Sebastião entre o bairro São Francisco e a Praia do Arrastão, com integração inédita entre as cidades de São Sebastião e Ilhabela.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A frota acompanhou o Barco Madrinha sob segurança da Marinha e do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimos).
Competição
Além da animação, os participantes também disputaram os tradicionais prêmios nas categorias Melhor Decoração, Melhor Animação e Originalidade, com premiação de R$ 5 mil para embarcações e R$ 2 mil para jet skis em cada categoria.
Confira os vencedores:
Melhor Decoração: Embarcação "Baleia Orca" e Jet Ski "Faraó".
Melhor Animação: Embarcação "Arca de Noé" (bicampeã) e Jet Ski "Minions".
Originalidade: Embarcação "FarmaMar" e Jet Ski "Aladin".
Programação
O Carnamar fez parte da programação do São Sebá Folia.
A atração reforçou a tradição náutica e a identidade caiçara de São Sebastião, unindo criatividade, integração regional e alegria em um dos cenários mais emblemáticos do município.
A programação de Carnaval segue até terça-feira (17) com atividades na areia e blocos de rua. Clique aqui para consultar a agenda completa.