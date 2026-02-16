O Carnaval da Nossa Gente 2026, de Jacareí, dá continuidade às atividades iniciadas no sábado (14), com desfiles de blocos nesta segunda-feira (16) e terça-feira (17).
As festividades acontecem em pontos estratégicos como o Largo do Riachuelo, a Praça do Parque Brasil, o Balneário Paraíba e o Parque Linear Maria Carolina de Jesus.
Confira!
Agenda
Segunda-feira (16)
10h: Deu a Louca na Danúbio (rua Danúbio, nº 105, Balneário Paraíba)
14h às 20h: Bloco do Jorginho (Parque Linear Maria Carolina de Jesus, Rio Comprido)
16h às 22h: Capivara Neon (Largo do Riachuelo)
Terça-feira (17)
14h às 18h: Bloco da Luluzinha (Largo do Riachuelo)
18h às 22h: Mais de Mir (Largo do Riachuelo)