16 de fevereiro de 2026
RETA FINAL

Blocos de rua encerram programação de Carnaval em Jacareí

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Carnaval em Jacareí ainda tem dois dias de festividades gratuitas
O Carnaval da Nossa Gente 2026, de Jacareí, dá continuidade às atividades iniciadas no sábado (14), com desfiles de blocos nesta segunda-feira (16) e terça-feira (17).

As festividades acontecem em pontos estratégicos como o Largo do Riachuelo, a Praça do Parque Brasil, o Balneário Paraíba e o Parque Linear Maria Carolina de Jesus.

Confira!

Agenda

Segunda-feira (16)

10h: Deu a Louca na Danúbio (rua Danúbio, nº 105, Balneário Paraíba)

14h às 20h: Bloco do Jorginho (Parque Linear Maria Carolina de Jesus, Rio Comprido)

16h às 22h: Capivara Neon (Largo do Riachuelo)

Terça-feira (17)

14h às 18h: Bloco da Luluzinha (Largo do Riachuelo)

18h às 22h: Mais de Mir (Largo do Riachuelo)

