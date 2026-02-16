Taubaté recebe o “Treinão Café do Imigrante” no dia 22 de fevereiro.
A atividade integra a programação oficial do Dia do Imigrante Italiano e oferece 300 vagas para praticantes de corrida e de caminhada.
Corrida de rua
O percurso segue por vias do distrito de Quiririm e termina no Museu da Imigração Italiana José Indiani, onde acontece a 5ª edição do Café do Imigrante.
A concentração dos participantes terá início às 7h30 no Palco de Eventos de Quiririm, com largada prevista para as 8h.
O trajeto conta com modalidades de 5 km para corrida e de 2 km para caminhada.
Todos os inscritos que completarem a atividade receberão medalhas.
Inscrições e programação
Clique aqui para realizar a inscrição.
A orientação aos participantes é o uso de vestimenta adequada e porte de hidratação própria.
Após a atividade física, a programação cultural começa às 9h no Museu da Imigração.
O cronograma conta com a solenidade de abertura, roda de conversa sobre a localidade histórica de Cercemaggiore com especialistas e a inauguração da exposição "Uma Velha Cepa para uma Nova Terra".
O evento ainda terá café da manhã, apresentações de dança tarantella, visita guiada ao museu e recreação infantil.