Taubaté recebe o “Treinão Café do Imigrante” no dia 22 de fevereiro.

A atividade integra a programação oficial do Dia do Imigrante Italiano e oferece 300 vagas para praticantes de corrida e de caminhada.

Corrida de rua