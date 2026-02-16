16 de fevereiro de 2026
CAFÉ DO IMIGRANTE

Corrida de rua celebra o 'Dia do Imigrante Italiano' em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Taubaté recebe o “Treinão Café do Imigrante” no dia 22 de fevereiro.

A atividade integra a programação oficial do Dia do Imigrante Italiano e oferece 300 vagas para praticantes de corrida e de caminhada.

Corrida de rua

O percurso segue por vias do distrito de Quiririm e termina no Museu da Imigração Italiana José Indiani, onde acontece a 5ª edição do Café do Imigrante.

A concentração dos participantes terá início às 7h30 no Palco de Eventos de Quiririm, com largada prevista para as 8h.

O trajeto conta com modalidades de 5 km para corrida e de 2 km para caminhada.

Todos os inscritos que completarem a atividade receberão medalhas.

Inscrições e programação

Clique aqui para realizar a inscrição.

A orientação aos participantes é o uso de vestimenta adequada e porte de hidratação própria.

Após a atividade física, a programação cultural começa às 9h no Museu da Imigração.

O cronograma conta com a solenidade de abertura, roda de conversa sobre a localidade histórica de Cercemaggiore com especialistas e a inauguração da exposição "Uma Velha Cepa para uma Nova Terra".

O evento ainda terá café da manhã, apresentações de dança tarantella, visita guiada ao museu e recreação infantil.

