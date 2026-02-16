O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Caçapava disponibiliza 87 vagas de emprego nesta semana.
As oportunidades abrangem setores como indústria, comércio, serviços, construção civil, logística, saúde, educação e área rural.
Há vagas para pessoas com diversos níveis de experiência, escolaridade, além de PcDs (Pessoas com Deficiência).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Para participar da seleção, os candidatos devem ir pessoalmente à sede do PAT com documento oficial com foto e a carteira de trabalho.
O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, na avenida Coronel Manoel Inocêncio, 179, no Centro.
Mais informações sobre os processos de contratação podem ser consultadas no portal oficial da Prefeitura de Caçapava.