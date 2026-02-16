16 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
OPORTUNIDADE

Caçapava divulga 87 vagas de emprego com início imediato

Por Da redação | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Caçapava disponibiliza 87 vagas de emprego nesta semana.

As oportunidades abrangem setores como indústria, comércio, serviços, construção civil, logística, saúde, educação e área rural.

Há vagas para pessoas com diversos níveis de experiência, escolaridade, além de PcDs (Pessoas com Deficiência).

Para participar da seleção, os candidatos devem ir pessoalmente à sede do PAT com documento oficial com foto e a carteira de trabalho.

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, na avenida Coronel Manoel Inocêncio, 179, no Centro.

Mais informações sobre os processos de contratação podem ser consultadas no portal oficial da Prefeitura de Caçapava.

