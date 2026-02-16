O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Caçapava disponibiliza 87 vagas de emprego nesta semana.

As oportunidades abrangem setores como indústria, comércio, serviços, construção civil, logística, saúde, educação e área rural.

Há vagas para pessoas com diversos níveis de experiência, escolaridade, além de PcDs (Pessoas com Deficiência).