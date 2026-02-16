O Centro Histórico de São Sebastião recebeu 50 mil foliões na noite de sábado durante a passagem do Bloco do Sujo.

Foliões de todas as idades participaram usando fantasias que remetiam a personagens e objetos.

