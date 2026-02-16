O Centro Histórico de São Sebastião recebeu 50 mil foliões na noite de sábado durante a passagem do Bloco do Sujo.
Foliões de todas as idades participaram usando fantasias que remetiam a personagens e objetos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O desfile teve duração de duas horas e contou com dois trios elétricos e apresentou figuras como a cantora Ana Castela, Anjo do Bem e Anjo do Mal, patinhos, oncinhas e grupos temáticos.
O evento teve forte atuação da Polícia Municipal e do Departamento de Trânsito no percurso. As equipes trabalharam no ordenamento das vias e na manutenção da fluidez do desfile para quem participou e para quem acompanhou a movimentação nas calçadas.
A programação de Carnaval segue no município e a lista com os horários e locais das atividades está disponível no site da Prefeitura.