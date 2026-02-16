16 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CARNAVAL 2026

Bloco do Sujo reúne 50 mil pessoas em São Sebastião

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
André Santos e Divulgação | PMSS
Multidão acompanha o Carnaval 2026 em São Sebastião
Multidão acompanha o Carnaval 2026 em São Sebastião

O Centro Histórico de São Sebastião recebeu 50 mil foliões na noite de sábado durante a passagem do Bloco do Sujo.

Foliões de todas as idades participaram usando fantasias que remetiam a personagens e objetos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O desfile teve duração de duas horas e contou com dois trios elétricos e apresentou figuras como a cantora Ana Castela, Anjo do Bem e Anjo do Mal, patinhos, oncinhas e grupos temáticos.

O evento teve forte atuação da Polícia Municipal e do Departamento de Trânsito no percurso. As equipes trabalharam no ordenamento das vias e na manutenção da fluidez do desfile para quem participou e para quem acompanhou a movimentação nas calçadas.

A programação de Carnaval segue no município e a lista com os horários e locais das atividades está disponível no site da Prefeitura.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários