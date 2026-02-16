Os serviços públicos em Taubaté terão horários diferenciados durante o feriado de Carnaval.
Até 18 de fevereiro, a administração municipal altera horários de atendimento em diversos setores, mas garante a manutenção de serviços essenciais, como saúde e coleta de resíduos.
Confira:
Saúde e emergências
As unidades de urgência e emergência funcionam sem interrupção 24 horas por dia no Hospital Municipal Universitário de Taubaté (HMUT), Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Pronto-Socorro Infantil, Pronto-Socorro Municipal e no Serviço de Verificação de Óbito.
Administração e social
Os setores administrativos da Prefeitura, incluindo CRAS, CREAS e Centros do Idoso, suspendem o expediente na segunda (16) e terça-feira (17).
O retorno das atividades ocorre na quarta-feira (18), a partir das 14h.
Para situações de vulnerabilidade, o Serviço Especializado em Abordagem Social atende normalmente pelos telefones (12) 99777-9767 (dia) e (12) 99709-6231 (noite).
Limpeza, Lixo e PEVs
A coleta de lixo domiciliar acontece normalmente em todos os dias do feriado.
Já os serviços de varrição e zeladoria param apenas na terça-feira (17).
Os Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) têm horários variados:
- Unidades Parque Três Marias, Imaculada, Centro, entre outras: funcionam sábado (8h às 12h), segunda, terça e quarta (7h às 17h). Não abrem domingo.
- Unidades Portal da Mantiqueira, Três Marias II, Piratininga e Jaraguá: abrem todos os dias, das 7h às 19h.
Mercados
O Mercado Municipal funciona nesta segunda-feira de 7h às 16h e na terça e quarta até às 17h.
O Mercatau funciona normalmente na segunda, mas não abrirá na terça.
Lazer e cultura
Os parques municipais abrem conforme seus horários habituais, com exceção da segunda-feira, quando o Horto Municipal e o Parque Monteiro Lobato fecham para manutenção.
No setor cultural, o Sítio do Picapau Amarelo fecha na segunda e funciona normalmente nos demais dias.
Hospital Veterinário
O Hospital Veterinário Público suspende consultas na terça-feira e retoma atendimento na quarta-feira (18), às 8h.
Segurança e Iluminação
A Guarda Civil Municipal (153), a Defesa Civil (199) e os agentes de trânsito (156) seguem à disposição da população 24 horas por dia.
Para problemas com iluminação pública, os moradores podem acionar o 0800 779 2000 ou o WhatsApp (11) 99694-2431.