Os serviços públicos em Taubaté terão horários diferenciados durante o feriado de Carnaval.

Até 18 de fevereiro, a administração municipal altera horários de atendimento em diversos setores, mas garante a manutenção de serviços essenciais, como saúde e coleta de resíduos.

