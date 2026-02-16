16 de fevereiro de 2026
CARNAVAL

Milhares de pessoas comparecem aos desfiles na Avenida do Povo

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
População presitigiou desfiles na Avenida do Povo
População presitigiou desfiles na Avenida do Povo

Milhares de pessoas compareceram aos desfiles das escolas de samba de Taubaté na Avenida do Povo entre a noite de domingo (15) e a madrugada de segunda-feira (16).

O público ocupou a área coberta, que possui capacidade para 5.900 pessoas, além de registrar movimentação nos arredores do local.

Programação

A programação começou com a entrega da chave da cidade à Corte do Momo, ato que formalizou a abertura do calendário carnavalesco sob o comando do Rei Momo.

A Imperatriz do Morro abriu as apresentações com o enredo “Laroyê”, em homenagem a Maria Padilha. A escola levou à avenida elementos da cultura afro-brasileira, unindo história e religiosidade.

Em seguida, a Império Central Mocidade Alegre Vila das Graças apresentou o enredo “Era uma vez, histórias que mamãe contava”, com personagens de contos de fadas e no universo da literatura infantil.

O encerramento da noite ficou com a Renascer da Vila São José, que apresentou o enredo “Ary Kara – A voz do povo”.

A agremiação retratou a trajetória do deputado Ary Kara José e sua relação com a comunidade local.

Apuração dos votos

Após as três apresentações, a contagem dos votos para a definição da escola campeã do Carnaval 2026 ocorre nesta segunda-feira, a partir das 14h, no Centro Cultural.

A programação de Carnaval em Taubaté segue com eventos em outros pontos da cidade.

O distrito de Quiririm recebe matinês e bailes no palco de eventos, enquanto o Sítio do Picapau Amarelo realiza o Bloquinho da Turma do Sítio. No dia 22 de fevereiro, a prefeitura também promove o 5º Café do Imigrante Italiano, em Quiririm.

