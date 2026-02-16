Milhares de pessoas compareceram aos desfiles das escolas de samba de Taubaté na Avenida do Povo entre a noite de domingo (15) e a madrugada de segunda-feira (16).

O público ocupou a área coberta, que possui capacidade para 5.900 pessoas, além de registrar movimentação nos arredores do local.

Programação