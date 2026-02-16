Milhares de pessoas compareceram aos desfiles das escolas de samba de Taubaté na Avenida do Povo entre a noite de domingo (15) e a madrugada de segunda-feira (16).
O público ocupou a área coberta, que possui capacidade para 5.900 pessoas, além de registrar movimentação nos arredores do local.
Programação
A programação começou com a entrega da chave da cidade à Corte do Momo, ato que formalizou a abertura do calendário carnavalesco sob o comando do Rei Momo.
A Imperatriz do Morro abriu as apresentações com o enredo “Laroyê”, em homenagem a Maria Padilha. A escola levou à avenida elementos da cultura afro-brasileira, unindo história e religiosidade.
Em seguida, a Império Central Mocidade Alegre Vila das Graças apresentou o enredo “Era uma vez, histórias que mamãe contava”, com personagens de contos de fadas e no universo da literatura infantil.
O encerramento da noite ficou com a Renascer da Vila São José, que apresentou o enredo “Ary Kara – A voz do povo”.
A agremiação retratou a trajetória do deputado Ary Kara José e sua relação com a comunidade local.
Apuração dos votos
Após as três apresentações, a contagem dos votos para a definição da escola campeã do Carnaval 2026 ocorre nesta segunda-feira, a partir das 14h, no Centro Cultural.
A programação de Carnaval em Taubaté segue com eventos em outros pontos da cidade.
O distrito de Quiririm recebe matinês e bailes no palco de eventos, enquanto o Sítio do Picapau Amarelo realiza o Bloquinho da Turma do Sítio. No dia 22 de fevereiro, a prefeitura também promove o 5º Café do Imigrante Italiano, em Quiririm.