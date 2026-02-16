16 de fevereiro de 2026
Logo Sampi
LITORAL PAULISTA

GBMar salva 113 vítimas de afogamento no domingo de Carnaval

Por Luyse Camargo | São Paulo
Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/GBMar
Litoral Norte foi responsável por 37% das ocorrências de afogamento no domingo (15)
Litoral Norte foi responsável por 37% das ocorrências de afogamento no domingo (15)

O GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) divulgou o balanço das ocorrências atendidas neste domingo (15), revelando um dia de intensa atividade nas praias do estado.

Foram contabilizadas 75 ocorrências de afogamento ao longo do dia, que se encerrou sem registro de óbitos.

Balanço

Em todo o Litoral Paulista, foram contabilizadas 75 ocorrências de afogamento, que resultaram em 113 vítimas salvas.

O maior volume de resgates concentrou-se na região do Guarujá, mas o monitoramento abrangeu desde o Litoral Sul até o extremo Norte do estado.

Litoral Norte

Na região do Litoral Norte, as equipes do 3º SGB registraram 28 ocorrências de afogamento (37,3%) com o salvamento de 40 pessoas (35,4%).

São Sebastião foi o ponto de maior atenção na região, respondendo por 34 dos salvamentos efetuados.

Já em Ilhabela e Ubatuba, a atuação rápida dos guarda-vidas garantiu o resgate de 6 banhistas.

Praia Segura

Os números do dia somam-se aos dados da "Operação Praia Segura", que entre dezembro de 2025 e fevereiro de 2026 já realizou mais de 764 mil ações preventivas.

Até o momento, o esforço conjunto dos bombeiros e aeronaves já salvou 2.446 vidas em toda a costa paulista, reforçando a importância da vigilância constante e do respeito às sinalizações de perigo nas praias.

