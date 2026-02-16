O GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) divulgou o balanço das ocorrências atendidas neste domingo (15), revelando um dia de intensa atividade nas praias do estado.
Foram contabilizadas 75 ocorrências de afogamento ao longo do dia, que se encerrou sem registro de óbitos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Balanço
Em todo o Litoral Paulista, foram contabilizadas 75 ocorrências de afogamento, que resultaram em 113 vítimas salvas.
O maior volume de resgates concentrou-se na região do Guarujá, mas o monitoramento abrangeu desde o Litoral Sul até o extremo Norte do estado.
Litoral Norte
Na região do Litoral Norte, as equipes do 3º SGB registraram 28 ocorrências de afogamento (37,3%) com o salvamento de 40 pessoas (35,4%).
São Sebastião foi o ponto de maior atenção na região, respondendo por 34 dos salvamentos efetuados.
Já em Ilhabela e Ubatuba, a atuação rápida dos guarda-vidas garantiu o resgate de 6 banhistas.
Praia Segura
Os números do dia somam-se aos dados da "Operação Praia Segura", que entre dezembro de 2025 e fevereiro de 2026 já realizou mais de 764 mil ações preventivas.
Até o momento, o esforço conjunto dos bombeiros e aeronaves já salvou 2.446 vidas em toda a costa paulista, reforçando a importância da vigilância constante e do respeito às sinalizações de perigo nas praias.