O GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) divulgou o balanço das ocorrências atendidas neste domingo (15), revelando um dia de intensa atividade nas praias do estado.

Foram contabilizadas 75 ocorrências de afogamento ao longo do dia, que se encerrou sem registro de óbitos.

Balanço