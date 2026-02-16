Policiais civis fantasiados de personagens da turma do Chaves prenderam cinco suspeitos que atuavam durante blocos de Carnaval na região da República, no Centro de São Paulo, neste domingo (15).
A equipe, infiltrada entre os foliões, identificou e flagrou a prática de crimes em meio à aglomeração.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Na ação, dois homens foram presos por tráfico de drogas, com apreensão de cigarros de maconha.
Mais tarde, um terceiro homem foi flagrado com mais cigarros de maconha, pinos com cocaína, ampolas contendo lança-perfume e dinheiro. Em outro momento, as duas mulheres foram detidas por receptação de celular furtado.
As abordagens ocorreram após o monitoramento do comportamento dos suspeitos no meio do público.
Os dois primeiros homens e as duas mulheres detidos foram encaminhados ao 2º Distrito Policial, no Bom Retiro, e o terceiro homem, ao 78º DP, no Jardins, onde permaneceram à disposição da Justiça. Os materiais apreendidos foram encaminhados para perícia.
A Polícia Civil reforça que a atuação disfarçada é complementar às demais estratégicas e permite identificar com mais precisão o modus operandi de grupos criminosos que se aproveitam de grandes eventos para praticar delitos, especialmente furtos, tráfico e receptação.
Além da região da República, equipes à paisana seguem atuando em pontos estratégicos da capital, como Ibirapuera, Consolação e Paraíso, com foco na prevenção e repressão a crimes patrimoniais.