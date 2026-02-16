Policiais civis fantasiados de personagens da turma do Chaves prenderam cinco suspeitos que atuavam durante blocos de Carnaval na região da República, no Centro de São Paulo, neste domingo (15).

A equipe, infiltrada entre os foliões, identificou e flagrou a prática de crimes em meio à aglomeração.

