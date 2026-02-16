Um homem foi preso em flagrante comercializando cocaína no bairro Margem Esquerda em Cachoeira Paulista.

A prisão ocorreu no sábado (14), durante patrulhamento de policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

