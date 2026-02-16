16 de fevereiro de 2026
TRÁFICO DE DROGAS

Homem é flagrado e preso vendendo cocaína em Cachoeira

Por Da redação | Cachoeira Paulista
Divulgação
Suspeito portava microtubos de cocaína para venda
Suspeito portava microtubos de cocaína para venda

Um homem foi preso em flagrante comercializando cocaína no bairro Margem Esquerda em Cachoeira Paulista.

A prisão ocorreu no sábado (14), durante patrulhamento de policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

O homem foi abordado em atitude suspeita e com ele, foram localizados microtubos de cocaína. 

Conduzido ao plantão policial, ele permaneceu preso, à disposição da Justiça.

