Policiais militares do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), durante operação de carnaval em Santa Branca, prenderam um homem e apreenderam um adolescente por tráfico de drogas.
A ação ocorreu no sábado (14), na região central da cidade.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Eles foram abordados em atitude suspeita. Em revista, a equipe localizou 79 eppendorfs com cocaína.
Ambos foram conduzidos à Central de Flagrantes de Jacareí, onde o adulto permaneceu preso à disposição da justiça e o adolescente foi liberado para sua genitora.