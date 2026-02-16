Policiais militares do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), durante operação de carnaval em Santa Branca, prenderam um homem e apreenderam um adolescente por tráfico de drogas.

A ação ocorreu no sábado (14), na região central da cidade.

