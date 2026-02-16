16 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OPERAÇÃO DE CARNAVAL

Adulto e adolescente são flagrados em tráfico de drogas na região

Por Da redação | Santa Branca
| Tempo de leitura: 1 min
Policiais militares do  41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), durante operação de carnaval em Santa Branca, prenderam um homem e apreenderam um adolescente por tráfico de drogas.

A ação ocorreu no sábado (14), na região central da cidade.

Eles foram abordados em atitude suspeita. Em revista, a equipe localizou 79 eppendorfs com cocaína.

Ambos foram conduzidos à Central de Flagrantes de Jacareí, onde o adulto permaneceu preso à disposição da justiça e o adolescente foi liberado para sua genitora.

