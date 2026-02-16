Uma denúncia anônima resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas e venda irregular de bebidas na Praça da Bíblia, em Pindamonhangaba.

A prisão ocorreu na noite de domingo (15) e resultou na apreensão de drogas e uma arma. Ao perceber a presença da equipe policial, o suspeito tentou fugir a pé, mas foi alcançado.

