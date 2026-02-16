16 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CARNAVAL

Vendedor de bebida irregular é multado e preso armado em Pinda

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Apreensões com ambulante
Apreensões com ambulante

Uma denúncia anônima resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas e venda irregular de bebidas na Praça da Bíblia, em Pindamonhangaba.

A prisão ocorreu na noite de domingo (15) e resultou na apreensão de drogas e uma arma. Ao perceber a presença da equipe policial, o suspeito tentou fugir a pé, mas foi alcançado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Com ele, foi apreendida uma pistola da marca Taurus, modelo G2C 9 mm, com 12 munições intactas, além de maconha e dinheiro.

Ele confessou que, além do tráfico, vendia bebidas sem autorização no seu veículo.

As bebidas foram apreendidas pela prefeitura. Ele foi multado pelo comércio irregular e conduzido à delegacia, onde permaneceu preso por porte ilegal de armas e tráfico de drogas.

O homem permanece à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários