Quem matou Ferreirinha?
A morte de um adolescente de 17 anos, conhecido como “Ferreirinha”, chocou foliões e moradores de Guaratinguetá na madrugada deste domingo (15).
O jovem foi assassinado com um tiro na testa por volta das 2h, na Avenida Presidente Vargas, trecho conhecido como Avenida do Carnaval, na região central da cidade.
O caso é investigado pela Polícia Civil como homicídio. Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.
Crime aconteceu após encerramento oficial da festa
De acordo com o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), a equipe foi acionada às 2h10 para atender a ocorrência. Quando os socorristas chegaram ao local, o adolescente já estava sem vida, com ferimento por arma de fogo na cabeça.
O assassinato ocorreu cerca de 30 minutos após o encerramento oficial da programação do Carnaval, finalizada por volta das 1h30. Mesmo assim, ainda havia grande circulação de pessoas na avenida, tradicional ponto de dispersão dos foliões.
A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da perícia técnica. Exames foram requisitados ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML).
Prefeitura diz que crime ocorreu fora do perímetro oficial
Em nota, a Prefeitura de Guaratinguetá informou que o homicídio ocorreu fora do perímetro oficial do evento, que já estava encerrado e com estrutura desmontada no momento do crime.
Segundo a administração municipal, a segurança do Carnaval contou com reforço policial, incluindo Cavalaria e equipes da Polícia Civil. Imagens das câmeras do Centro de Operações Integradas (COI) estão sendo analisadas para tentar identificar os envolvidos.
A organização estima que aproximadamente 60 mil pessoas passaram pelo circuito do Carnaval ao longo da programação.
Objetos apreendidos com a vítima
Durante o registro da ocorrência, foram apreendidos com o adolescente um pino de cocaína, um isqueiro e R$ 176 em dinheiro. A Polícia Civil investiga as circunstâncias, autoria e motivação do crime.
Testemunhas relatam agressão coletiva
Além do homicídio, testemunhas relataram que outro homem teria sido agredido por cerca de 10 pessoas durante uma confusão na Avenida do Carnaval. Até o momento, não há confirmação oficial sobre a identidade da suposta vítima nem informações sobre seu estado de saúde.
A Polícia Civil segue com as investigações. Informações que possam ajudar na elucidação do caso podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia (181). Em caso de emergência, a orientação é acionar a Polícia Militar pelo 190.