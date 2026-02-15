O jovem foi assassinado com um tiro na testa por volta das 2h, na Avenida Presidente Vargas, trecho conhecido como Avenida do Carnaval, na região central da cidade.

A morte de um adolescente de 17 anos, conhecido como “Ferreirinha”, chocou foliões e moradores de Guaratinguetá na madrugada deste domingo (15).

O caso é investigado pela Polícia Civil como homicídio. Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.

Crime aconteceu após encerramento oficial da festa

De acordo com o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), a equipe foi acionada às 2h10 para atender a ocorrência. Quando os socorristas chegaram ao local, o adolescente já estava sem vida, com ferimento por arma de fogo na cabeça.

O assassinato ocorreu cerca de 30 minutos após o encerramento oficial da programação do Carnaval, finalizada por volta das 1h30. Mesmo assim, ainda havia grande circulação de pessoas na avenida, tradicional ponto de dispersão dos foliões.