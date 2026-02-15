Dois homens foram presos após atirarem em uma base da Polícia Militar em São José dos Campos, na madrugada deste domingo (15).

O caso ocorreu por volta das 4h10, policiais militares do 1° BPM-I foram informados via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) sobre uma ocorrência de disparos de arma de fogo em direção à base 1ª Companhia do 46° BPM-I, na Via Dutra, km 136, sentido Rio de Janeiro.

"Imediatamente a equipe se deslocou até o viaduto do bairro Eugênio de Melo, visualizando dois indivíduos fugindo pela Estrada Dr. Altino Bondesan, marginal da Dutra, sentido RJ, adentrando a área verde às margens da rodovia", informou a PM.