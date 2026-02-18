Uma infestação de escorpiões nos bueiros da Vila Sinhá, em São José dos Campos, tem gerado insegurança na vizinhança.

O foco, localizado em uma galeria de águas pluviais, foi identificado pelos próprios moradores em 2023, mas a falta de uma solução definitiva mantém a rotina de apreensão dentro das casas com relatos de sustos e acidentes.

Relatos