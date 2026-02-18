Uma infestação de escorpiões nos bueiros da Vila Sinhá, em São José dos Campos, tem gerado insegurança na vizinhança.
O foco, localizado em uma galeria de águas pluviais, foi identificado pelos próprios moradores em 2023, mas a falta de uma solução definitiva mantém a rotina de apreensão dentro das casas com relatos de sustos e acidentes.
Relatos
Segundo os depoimentos, o aparecimento dos artrópodes tornou-se rotineiro após o primeiro registro em 2023. Uma moradora conta que tudo começou quando seu esposo, ao sair para o trabalho, encontrou um escorpião no portão.
"Meu esposo ia sair para o trabalho e quando foi levar a mão para abrir tinha um pequeno [escorpião] pouco antes do meu filho sair também sozinho pra escola. Aí foi aparecendo um atrás de outro sempre”, relatou a moradora.
Ainda de acordo com os moradores, uma pessoa foi picada, uma mãe afirma ter encontrado um escorpião dentro do carrinho de um bebê, entre outros casos.
Localização
A população identificou uma tampa de galeria pluvial na rua Francisco João Leme, como local de onde saem grandes quantidades de escorpiões.
Diante da ausência de uma resposta definitiva do poder público, os residentes passaram a adotar medidas improvisadas para conter a invasão.
A comunidade tomou a iniciativa de tampar os buracos do bueiro, conforme narra uma moradora: "Tomamos a atitude própria em tampar com manta térmica os buracos e concreto que por fim não dura por passar carros e quebra e fura novamente ali,aí quando vai ver já saiu vários e não vemos, já joguei até um balde de veneno porque já até tampamos com terra, mas sempre está oco e abre novamente também".
A denunciante apresentou a OVALE protocolos registrados no serviço 156 da Prefeitura de São José dos Campos.
Solução
Na última sexta-feira (13), OVALE contatou os responsáveis da administração municipal e apresentou os protocolos com os pedidos da população.
Uma equipe da prefeitura esteve no local para realizar uma vistoria encaminhando o caso para avaliação do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses). Foi realizado o serviço de hidrojateamento na extensão da rede.
Pendência
Os moradores sinalizam que, apesar do atendimento, a tampa principal, que eles identificaram como foco, não foi alvo da manutenção por estar concretada. Um novo acionamento foi feito à área responsável e a população aguarda um posicionamento oficial e uma intervenção definitiva nos próximos dias.
Perigos
Embora os escorpiões não sejam naturalmente agressivos e ataquem apenas quando ameaçados, eles representam risco à saúde humana por se abrigarem em locais domésticos inusitados, como calçados e roupas, aumentando as chances de acidentes.
Quando alguém é picado, os sintomas variam de dores intensas a quadros graves de taquicardia e dificuldade respiratória.
No Brasil, as espécies amarela (Tityus serrulatus) e marrom (Tityus bahiensis) são as mais perigosas, sendo que o escorpião amarelo exige atenção redobrada devido à sua reprodução rápida e veneno potente, que pode ser fatal caso não haja atendimento médico imediato e especializado.