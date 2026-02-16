Vítima de agressões brutais, uma cadelinha de 9 anos foi resgatada por moradores em Jacareí. Batizada de Vitória, a cachorrinha sofreu trauma no crânio e no globo ocular, decorrentes de chutes na cabeça.
Vitória recebeu atendimento voluntário do veterinário Luís Gustavo de Azeredo. Verificou-se também dor generalizada e falta de cuidados básicos de forma aparentemente prolongada e recorrente, infecção nos ouvidos, parasitas e um grande tumor mamário.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Acolhimento
A cadela foi entregue a Helena, protetora de animais que recolhe cachorros em situação de vulnerabilidade em um município vizinho. Ela assumiu os cuidados com o animal em parceria com o veterinário, de forma igualmente voluntária.
Segundo a protetora, a cadela estava com “a cabeça inchada, o olho para fora, um tumor gigante... Ela chegou muito debilitada mesmo. Está cega, ela é cega".
Procedimentos clínicos e cirurgia
O veterinário focou o atendimento no alívio da dor e afirma a necessidade de uma cirurgia para retirada do tumor. Esse procedimento depende da estabilização dos demais problemas identificados.
Apesar do suporte, há altos custos com medicamentos e com a manutenção do tratamento.
“O doutor ajuda até um ponto, mas ele também não tem como bancar tudo. Tem manutenção, tem que continuar cuidando, tem uma série de coisas que não para por aí. A gente precisa de ajuda para continuar fazendo isso”, explicou Helena.
Denúncias
O veterinário reforça que isso não é um caso isolado e que, infelizmente, as pessoas não buscam ajuda legal por medo de represálias. Diante disso, ele se sente impelido a oferecer ajuda.
"Até me emociona em falar nisso. Acredito que todos podemos ajudar de alguma maneira; o veterinário de certa maneira vive fazendo ações no anonimato, serviço que na maioria das vezes é de responsabilidade pública. Principalmente quando estamos falando de animais indefesos. Como médico veterinário me sinto na responsabilidade em mostrar esse lado da compaixão, da proteção aos animais, da necessidade em políticas públicas efetivas e na educação da comunidade", afirmou.
Helena compartilha o sentimento de desamparo: “Nossos governantes, eu não sei. Só sabem fiscalizar, mas punir quem faz... quem não faz está aí, judiando, maltratando. É o desamor no planeta Terra”.
Ajuda
Quem quiser contribuir para custear os procedimentos e a manutenção da saúde de Vitória pode fazer doações por meio do PIX (Chave: 12 99751-5028) ou pela Vakinha oficial.
Após a recuperação, Vitória será encaminhada para adoção definitiva.
Interessados em contribuir com o tratamento, ração ou produtos de limpeza também podem entrar em contato pelo WhatsApp: (12) 99751-5028.