Vítima de agressões brutais, uma cadelinha de 9 anos foi resgatada por moradores em Jacareí. Batizada de Vitória, a cachorrinha sofreu trauma no crânio e no globo ocular, decorrentes de chutes na cabeça.

Vitória recebeu atendimento voluntário do veterinário Luís Gustavo de Azeredo. Verificou-se também dor generalizada e falta de cuidados básicos de forma aparentemente prolongada e recorrente, infecção nos ouvidos, parasitas e um grande tumor mamário.

Acolhimento