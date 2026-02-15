Um homem de 48 anos foi preso em flagrante em São José dos Campos após agredir o próprio pai, um idoso de 75 anos, dentro de casa, no Jardim das Indústrias.

A Polícia Militar foi acionada na noite deste sábado (14), por volta das 20h45, e encontrou sinais de desordem no imóvel e hematomas na vítima.

