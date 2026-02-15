Um homem de 48 anos foi preso em flagrante em São José dos Campos após agredir o próprio pai, um idoso de 75 anos, dentro de casa, no Jardim das Indústrias.
A Polícia Militar foi acionada na noite deste sábado (14), por volta das 20h45, e encontrou sinais de desordem no imóvel e hematomas na vítima.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo o registro policial, o idoso contou que o filho estava extremamente agressivo, quebrou diversos itens da residência e entrou em luta corporal com ele.
Os policiais relataram que o suspeito apresentava sinais de embriaguez e comportamento agressivo no momento da abordagem.
O que a PM encontrou na residência
De acordo com o boletim, a vítima estava dentro do imóvel no início da ocorrência e saiu quando a equipe policial se aproximou.
No atendimento, os agentes observaram hematomas no idoso e indícios de desordem no interior da casa.
O homem de 48 anos foi contido e levado para a Central de Polícia Judiciária.
Prisão em flagrante e fiança
A Polícia Civil enquadrou o caso como lesão corporal (artigo 129 do Código Penal) no contexto de violência doméstica.
O delegado reconheceu a situação de flagrante e arbitrou fiança de R$ 3 mil, que, até a emissão do documento, não havia sido paga.
Exames foram requisitados ao IML para vítima e indiciado.
Como denunciar violência contra idosos em São José dos Campos
Em situações de emergência, ligue 190. Denúncias anônimas podem ser feitas pelo 181.
Casos de violência contra pessoa idosa também podem ser comunicados ao Disque 100 (Direitos Humanos).