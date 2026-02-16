O cuidado com a segurança digital e física deve ser prioridade para os foliões que pretendem aproveitar as festas de rua neste ano.

A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) reforçou o alerta para que os clientes evitem golpes e furtos protegendo aparelhos celulares e cartões de débito e crédito.

