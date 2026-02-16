O cuidado com a segurança digital e física deve ser prioridade para os foliões que pretendem aproveitar as festas de rua neste ano.
A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) reforçou o alerta para que os clientes evitem golpes e furtos protegendo aparelhos celulares e cartões de débito e crédito.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo a entidade, a distração no momento dos pagamentos e as grandes aglomerações são os cenários ideais para a ação de criminosos.
Golpes
Para não ser mais uma vítima, é essencial conhecer as táticas mais comuns utilizadas em meio à multidão:
-
Alteração de Valor: O golpista aproveita a distração para digitar um valor superior na maquininha.
-
Golpe da Senha: A vítima é induzida a digitar a senha no campo destinado ao valor, expondo o código ao criminoso. Ao digitar, é necessário se certificar de que a senha não está visível para terceiros.
Troca de Cartão: Após o pagamento, o vendedor devolve um cartão idêntico ao da vítima, mas de outra pessoa. Por isso, o procedimento de inserir e retirar o cartão da máquina deve ser feito pelo comprador sem entregar o cartão nas mãos do vendedor.
Pagamento por Aproximação: Em aglomerações, golpistas aproximam máquinas de bolsos e bolsas para efetuar cobranças indevidas.
Prevenção
Uma das recomendações fundamentais da Febraban antes de sair de casa é o ajuste dos limites de transações do Pix e dos cartões no aplicativo do banco.
Essa medida evita prejuízos maiores em caso de incidentes.
Outras medidas de segurança são:
- Não usar o cartão caso o visor da máquininha esteja danificado ou se o sistema exigir repetição da operação.
- Ter instalado o aplicativo Celular Seguro, do Ministério da Justiça, para bloqueio rápido em caso de furto.
- Mater as configurações de biometria e bloqueio de tela ativos no smartphone e no aplicativo do banco.
Orientações
Para garantir uma diversão segura, a Febraban listou cuidados essenciais para o uso de tecnologia:
- Manuseio do Cartão: Não entregar o cartão para que o vendedor o insira na máquina; o dono do cartão deve inserir e retirar o cartão da máquina por si mesmo
- Conferência de Valores: Verificar o visor da máquina e confirmar o valor e o destinatário em pagamentos via QR Code ou transferência.
- Proteção do Celular: Em blocos, utilizar doleiras ou bolsos internos com zíper. Manter o bloqueio de tela e biometria ativos.
- Aplicativo Celular Seguro: A federação recomenda o uso do app do Ministério da Justiça para bloqueio rápido em caso de roubo.
Em caso de qualquer ocorrência, a orientação é notificar imediatamente a instituição bancária para o bloqueio de senhas e aplicativos, além de realizar o registro do boletim de ocorrência.