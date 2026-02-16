16 de fevereiro de 2026
PREJUÍZO

Atenção: Aglomerações de Carnaval favorecem golpes, diz Febraban

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 2 min
O cuidado com a segurança digital e física deve ser prioridade para os foliões que pretendem aproveitar as festas de rua neste ano.

A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) reforçou o alerta para que os clientes evitem golpes e furtos protegendo aparelhos celulares e cartões de débito e crédito.

Segundo a entidade, a distração no momento dos pagamentos e as grandes aglomerações são os cenários ideais para a ação de criminosos.

Golpes

Para não ser mais uma vítima, é essencial conhecer as táticas mais comuns utilizadas em meio à multidão:

  • Alteração de Valor: O golpista aproveita a distração para digitar um valor superior na maquininha.

Golpe da Senha: A vítima é induzida a digitar a senha no campo destinado ao valor, expondo o código ao criminoso. Ao digitar, é necessário se certificar de que a senha não está visível para terceiros.

  • Troca de Cartão: Após o pagamento, o vendedor devolve um cartão idêntico ao da vítima, mas de outra pessoa. Por isso, o procedimento de inserir e retirar o cartão da máquina deve ser feito pelo comprador sem entregar o cartão nas mãos do vendedor.

  • Pagamento por Aproximação: Em aglomerações, golpistas aproximam máquinas de bolsos e bolsas para efetuar cobranças indevidas.

    • Prevenção 

    Uma das recomendações fundamentais da Febraban antes de sair de casa é o ajuste dos limites de transações do Pix e dos cartões no aplicativo do banco.

    Essa medida evita prejuízos maiores em caso de incidentes.

    Outras medidas de segurança são:

    • Não usar o cartão caso o visor da máquininha esteja danificado ou se o sistema exigir repetição da operação.
    • Ter instalado o aplicativo Celular Seguro, do Ministério da Justiça, para bloqueio rápido em caso de furto.
    • Mater as configurações de biometria e bloqueio de tela ativos no smartphone e no aplicativo do banco.

    Orientações 

    Para garantir uma diversão segura, a Febraban listou cuidados essenciais para o uso de tecnologia:

    • Manuseio do Cartão: Não entregar o cartão para que o vendedor o insira na máquina; o dono do cartão deve inserir e retirar o cartão da máquina por si mesmo 
    • Conferência de Valores: Verificar o visor da máquina e confirmar o valor e o destinatário em pagamentos via QR Code ou transferência.
    • Proteção do Celular: Em blocos, utilizar doleiras ou bolsos internos com zíper. Manter o bloqueio de tela e biometria ativos.
    • Aplicativo Celular Seguro: A federação recomenda o uso do app do Ministério da Justiça para bloqueio rápido em caso de roubo.

    Em caso de qualquer ocorrência, a orientação é notificar imediatamente a instituição bancária para o bloqueio de senhas e aplicativos, além de realizar o registro do boletim de ocorrência.

