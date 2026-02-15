Um homem de 28 anos foi preso em flagrante após, segundo a Polícia Civil, tentar atropelar a ex-namorada, de 27 anos, e acabar atingindo propositalmente a própria mãe, de 45 anos, e a sobrinha, de 13, durante a confusão em Caçapava.
O caso foi registrado como violência doméstica, ameaça e lesão corporal.
A ocorrência aconteceu na madrugada deste domingo (15/02), e a Polícia Militar foi acionada para atender a denúncia na região do Parque do Museu.
Fúria ao Volante em Caçapava: como a tentativa de atropelamento aconteceu
De acordo com o registro policial, a vítima relatou que havia sido ameaçada de morte pelo ex-namorado momentos antes.
Enquanto ela caminhava pela via pública acompanhada da mãe e da sobrinha do suspeito, ele teria vindo com o carro em direção a ela, tentando atropelá-la.
Na sequência, o veículo atingiu a mãe e a sobrinha do próprio motorista.
Colisão contra portão e prisão em flagrante
Ainda segundo a versão registrada, após o primeiro ataque, o homem teria seguido a ex até próximo de um imóvel e colidido contra o portão, tentando atingi-la novamente.
Ele foi contido, e os policiais informaram que foi necessário o uso de algemas.
Carro apreendido e suspeito sem habilitação
O veículo, um VW Gol, foi apreendido e removido para o pátio em Taubaté.
A Polícia Civil também registrou que o homem não era habilitado para conduzir veículo automotor.
Atendimento médico e investigação
As vítimas foram encaminhadas para atendimento médico, e a Polícia Civil requisitou exames no IML.
Como se trata de um caso enquadrado na Lei Maria da Penha, a delegacia também pode representar por medidas protetivas de urgência.
A reportagem não divulga nomes das vítimas para preservar a segurança e a privacidade das envolvidas, especialmente por haver menor de idade entre as vítimas.