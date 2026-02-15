Um homem de 28 anos foi preso em flagrante após, segundo a Polícia Civil, tentar atropelar a ex-namorada, de 27 anos, e acabar atingindo propositalmente a própria mãe, de 45 anos, e a sobrinha, de 13, durante a confusão em Caçapava.

O caso foi registrado como violência doméstica, ameaça e lesão corporal.

