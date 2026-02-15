A Prefeitura de São Sebastião ampliou a distribuição de preservativos e a oferta de autotestes para HIV durante o Carnaval 2026.

A iniciativa visa conter a transmissão de ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis), como sífilis, gonorreia e hepatites virais, em razão do aumento do fluxo de turistas na cidade.

Prevenção e diagnóstico