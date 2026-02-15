A Prefeitura de São Sebastião ampliou a distribuição de preservativos e a oferta de autotestes para HIV durante o Carnaval 2026.
A iniciativa visa conter a transmissão de ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis), como sífilis, gonorreia e hepatites virais, em razão do aumento do fluxo de turistas na cidade.
Prevenção e diagnóstico
Os preservativos internos e externos estão disponíveis gratuitamente na rede pública de saúde.
A prefeitura também disponibiliza os autotestes para detecção de HIV e orientações sobre a prevenção combinada, que associa o uso de barreiras físicas à testagem regular.
Assistência
O atendimento e a retirada dos materiais de prevenção ocorrem nas unidades de saúde do município.
A mobilização faz parte da estratégia sanitária para períodos de grandes eventos, buscando reduzir as cadeias de transmissão de infecções.
Em caso de dúvidas ou necessidade de tratamento, os cidadãos devem procurar o Centro Municipal de Infectologia na avenida Dr. Altino Arantes, nº 284, Centro, ou a unidade de saúde mais próxima.