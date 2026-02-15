15 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
SAÚDE PÚBLICA

S. Sebastião distribui preservativos e testes de ISTs no Carnaval

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

A Prefeitura de São Sebastião ampliou a distribuição de preservativos e a oferta de autotestes para HIV durante o Carnaval 2026.

A iniciativa visa conter a transmissão de ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis), como sífilis, gonorreia e hepatites virais, em razão do aumento do fluxo de turistas na cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Prevenção e diagnóstico

Os preservativos internos e externos estão disponíveis gratuitamente na rede pública de saúde.

A prefeitura também disponibiliza os autotestes para detecção de HIV e orientações sobre a prevenção combinada, que associa o uso de barreiras físicas à testagem regular.

Assistência

O atendimento e a retirada dos materiais de prevenção ocorrem nas unidades de saúde do município.

A mobilização faz parte da estratégia sanitária para períodos de grandes eventos, buscando reduzir as cadeias de transmissão de infecções.

Em caso de dúvidas ou necessidade de tratamento, os cidadãos devem procurar o Centro Municipal de Infectologia na avenida Dr. Altino Arantes, nº 284, Centro, ou a unidade de saúde mais próxima.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários