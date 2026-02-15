Apontado como peça-chave no abastecimento de drogas no Vale do Paraíba, o homem conhecido como “Salomão” atuaria como elo estratégico entre fornecedores e pontos de venda na região, segundo a Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté.
Ele, que é chamado de "rei do tráfico" e integra o PCC (Primeiro Comando da Capital), foi preso nesta quinta-feira (12) durante operação em Caçapava.
Contra ele havia um mandado de prisão temporária. No momento da abordagem, os policiais também lavraram prisão em flagrante por tráfico de drogas. Outro homem que estava no local foi detido.
Operação cumpriu mandados em três cidades
Batizada de Operação “Salomão”, a ação mobilizou equipes da Polícia Civil, com apoio da Guarda Civil Municipal, Força Tática e Baep. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão nas cidades de Caraguatatuba, Jundiaí e Caçapava.
Inicialmente, o investigado não foi encontrado nos endereços levantados pelas equipes. Após novas diligências, os policiais localizaram o suspeito em um imóvel na zona rural de Caçapava, onde ocorreu a prisão.
Principal fornecedor de drogas do Vale, diz Deic
Segundo a Deic de Taubaté, “Salomão” é investigado por coordenar o fornecimento de entorpecentes em larga escala para traficantes do Vale do Paraíba e de outras cidades da região.
A suspeita é que ele ocupasse posição estratégica na cadeia de distribuição, atuando como elo entre fornecedores e pontos de venda. As investigações continuam para identificar outros possíveis integrantes do esquema de abastecimento de drogas na região.