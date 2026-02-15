Apontado como peça-chave no abastecimento de drogas no Vale do Paraíba, o homem conhecido como “Salomão” atuaria como elo estratégico entre fornecedores e pontos de venda na região, segundo a Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté.

Ele, que é chamado de "rei do tráfico" e integra o PCC (Primeiro Comando da Capital), foi preso nesta quinta-feira (12) durante operação em Caçapava.

