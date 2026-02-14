Um mutirão de manutenção fechou 176 buracos na Rodovia Presidente Dutra em apenas um dia de trabalho. A ação ocorreu na quinta-feira (13) e integra uma força-tarefa para recuperar o pavimento após semanas de chuvas intensas que agravaram a abertura de “panelas” ao longo da via.

Segundo as equipes responsáveis pela manutenção, os 176 pontos atendidos incluem trechos no Vale do Paraíba e também em cidades fora da região, como Guarulhos, Barra Mansa e Volta Redonda.