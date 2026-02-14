14 de fevereiro de 2026
SÃO JOSÉ E REGIÃO

Mutirão fecha 176 buracos na Dutra em um dia

Por Jesse Nascimento | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Vale360

Um mutirão de manutenção fechou 176 buracos na Rodovia Presidente Dutra em apenas um dia de trabalho. A ação ocorreu na quinta-feira (13) e integra uma força-tarefa para recuperar o pavimento após semanas de chuvas intensas que agravaram a abertura de “panelas” ao longo da via.

Segundo as equipes responsáveis pela manutenção, os 176 pontos atendidos incluem trechos no Vale do Paraíba e também em cidades fora da região, como Guarulhos, Barra Mansa e Volta Redonda.

A concessionária informou que os trabalhos vão continuar inclusive durante o Carnaval, com operações noturnas para reduzir o impacto no tráfego.

Chuvas reduziram janelas de trabalho

De acordo com Hamilton Gaspar, gerente de engenharia e pavimento, o alto volume de chuvas no início de 2026 prejudicou o cronograma de manutenção.

“Em 44 dias do ano, tivemos chuva em 35. Quando está chovendo, não conseguimos entrar na pista. Isso reduziu as janelas de trabalho e acelerou o desgaste do pavimento”, explicou.

Ele destacou que o trecho mais crítico atualmente fica entre os quilômetros 50 e 0 da rodovia, onde há mobilização constante de equipes, inclusive aos domingos e feriados.

Equipes reforçadas e trabalho noturno

Segundo o gerente, mais de seis equipes estão mobilizadas apenas no trecho considerado prioritário, além de outras frentes distribuídas ao longo da malha da Dutra.

A estratégia inclui serviços no período noturno, especialmente durante o Carnaval, quando o fluxo de veículos entre São Paulo e Rio de Janeiro aumenta significativamente.

A Rodovia Presidente Dutra é uma das principais ligações rodoviárias do país e registra tráfego intenso diário, principalmente no trecho que corta o Vale do Paraíba.

