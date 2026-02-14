14 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
DU CAMPUSANO

Jacareí fica no empate sem gols contra o São Caetano

Por Marcos Eduardo Carvalho | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Jacareí e São Caetano durante o jogo
Jacareí e São Caetano durante o jogo

O Jacareí ficou no empate por 0 a 0 com o São Caetano neste sábado (14), no estádio Du Campusano, em Jacareí, pela quarta rodada da Série A-4 do Campeonato Paulista de 2026.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Com isso, o Jacaré do Vale vai a 4 pontos, fora da zona de classificação, e continua sem vencer diante da torcida. Já o Azulão foi a 7 pontos, em quinto lugar.

Na rodada seguinte, o Jacareí FC visita o Nacional, dia 21, outro sábado, a partir das 15h, no estádio Nicolau Alayon, em São Paulo. No mesmo dia e horário,o Azulão recebe o Penapolense, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul.

O jogo

Neste sábado, o Jacareí tentou ser mais ofensivo nos primeiros minutos, mas dava muitos espaços para os contra-ataques do São Caetano.  Com poucas chances para os dois lados, o primeiro tempo acabou mesmo empatado sem gols.

Após o intervalo, o time da região voltou melhor, com mais posse de bola. Ainda assim, não conseguia levar tanto perigo. E o placar acabou no 0 a 0.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários