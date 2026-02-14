O Jacareí ficou no empate por 0 a 0 com o São Caetano neste sábado (14), no estádio Du Campusano, em Jacareí, pela quarta rodada da Série A-4 do Campeonato Paulista de 2026.
Com isso, o Jacaré do Vale vai a 4 pontos, fora da zona de classificação, e continua sem vencer diante da torcida. Já o Azulão foi a 7 pontos, em quinto lugar.
Na rodada seguinte, o Jacareí FC visita o Nacional, dia 21, outro sábado, a partir das 15h, no estádio Nicolau Alayon, em São Paulo. No mesmo dia e horário,o Azulão recebe o Penapolense, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul.
O jogo
Neste sábado, o Jacareí tentou ser mais ofensivo nos primeiros minutos, mas dava muitos espaços para os contra-ataques do São Caetano. Com poucas chances para os dois lados, o primeiro tempo acabou mesmo empatado sem gols.
Após o intervalo, o time da região voltou melhor, com mais posse de bola. Ainda assim, não conseguia levar tanto perigo. E o placar acabou no 0 a 0.