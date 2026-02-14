O Jacareí ficou no empate por 0 a 0 com o São Caetano neste sábado (14), no estádio Du Campusano, em Jacareí, pela quarta rodada da Série A-4 do Campeonato Paulista de 2026.

Com isso, o Jacaré do Vale vai a 4 pontos, fora da zona de classificação, e continua sem vencer diante da torcida. Já o Azulão foi a 7 pontos, em quinto lugar.