Um segurança de 20 anos foi preso em flagrante na madrugada desta sexta-feira (13) após uma mulher de 45 anos denunciar uma tentativa de estupro em um posto de combustíveis na região da Chácara Galega, em Pindamonhangaba.
Segundo o boletim de ocorrência, a vítima procurou ajuda e relatou o crime à Guarda Civil Municipal, que foi acionada para atender a ocorrência.
O que diz o boletim de ocorrência
De acordo com o registro policial, a mulher informou aos agentes que havia sido vítima de tentativa de estupro no local. A equipe colheu as características físicas do suspeito e iniciou patrulhamento nas imediações.
O homem foi localizado pouco depois, ainda nas proximidades do posto de combustíveis, e abordado pela GCM. Conforme o boletim, ele afirmou trabalhar como segurança no estabelecimento.
Ainda segundo o registro, o suspeito confessou a tentativa e declarou que teria “perdido a cabeça” após não conseguir um “programa” por meio de um aplicativo de acompanhantes.
Prisão em flagrante e investigação
O suspeito e a vítima foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Pindamonhangaba. A mulher foi levada ao IML (Instituto Médico Legal) para realização de exames.
A autoridade policial registrou o caso como estupro na forma tentada, determinou a prisão em flagrante do homem e representou pela prisão preventiva. O caso segue sob investigação.