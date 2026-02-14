Um segurança de 20 anos foi preso em flagrante na madrugada desta sexta-feira (13) após uma mulher de 45 anos denunciar uma tentativa de estupro em um posto de combustíveis na região da Chácara Galega, em Pindamonhangaba.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima procurou ajuda e relatou o crime à Guarda Civil Municipal, que foi acionada para atender a ocorrência.

O que diz o boletim de ocorrência