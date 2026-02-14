14 de fevereiro de 2026
ESTUPRO

Segurança é preso após tentar marcar programa por app no Vale

Por Jesse Nascimento | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Um segurança de 20 anos foi preso em flagrante na madrugada desta sexta-feira (13) após uma mulher de 45 anos denunciar uma tentativa de estupro em um posto de combustíveis na região da Chácara Galega, em Pindamonhangaba.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima procurou ajuda e relatou o crime à Guarda Civil Municipal, que foi acionada para atender a ocorrência.

O que diz o boletim de ocorrência

De acordo com o registro policial, a mulher informou aos agentes que havia sido vítima de tentativa de estupro no local. A equipe colheu as características físicas do suspeito e iniciou patrulhamento nas imediações.

O homem foi localizado pouco depois, ainda nas proximidades do posto de combustíveis, e abordado pela GCM. Conforme o boletim, ele afirmou trabalhar como segurança no estabelecimento.

Ainda segundo o registro, o suspeito confessou a tentativa e declarou que teria “perdido a cabeça” após não conseguir um “programa” por meio de um aplicativo de acompanhantes.

Prisão em flagrante e investigação

O suspeito e a vítima foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Pindamonhangaba. A mulher foi levada ao IML (Instituto Médico Legal) para realização de exames.

A autoridade policial registrou o caso como estupro na forma tentada, determinou a prisão em flagrante do homem e representou pela prisão preventiva. O caso segue sob investigação.

