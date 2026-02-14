O tradicional bloco “Acorda Peão” abriu o Carnaval de rua com críticas políticas neste sábado (14), em São José dos Campos. Cerca de 600 foliões participaram do desfile pelo centro, levando mensagens de protesto contra lideranças nacionais, internacionais e decisões do poder público municipal.
Organizado por entidades sindicais da região, o bloco iniciou a concentração por volta das 10h30 no Espaço de Eventos dos Metalúrgicos e percorreu as ruas 15 de Novembro, Rubião Júnior e Vilaça. A dispersão ocorreu perto do meio-dia.
Críticas a Bolsonaro e Trump marcam desfile
Entre os alvos das manifestações estiveram o ex-presidente Jair Bolsonaro e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
Uma das alegorias representou um carro da Polícia Federal levando Bolsonaro e o empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, no chamado “Expresso Papudinha”, uma cela simbólica que fazia referência à prisão.
Já Trump foi retratado em um jipe conduzido por um personagem caracterizado como militar, ao lado de um tanque de óleo e escoltado por um folião vestido de fuzileiro. A encenação criticou o imperialismo norte-americano e o envolvimento dos Estados Unidos em conflitos internacionais.
Protestos locais também entram na pauta
Além das críticas nacionais e internacionais, os manifestantes também protestaram contra o aumento da tarifa de ônibus em São José.
Outro tema abordado foi a proposta do prefeito Anderson Farias de conceder o Parque da Cidade à iniciativa privada, medida que vem gerando debate no município.
Samba-enredo e tradição de 28 anos
Ao som da bateria da Acadêmicos da Santa Cruz, o bloco cantou o samba-enredo “Vem pra rua protestar”, de Davila e Cia, convidando a população a celebrar o Carnaval sem abrir mão da consciência política.
“São 28 anos de tradição, em que o Acorda Peão leva para as ruas temas regionais, nacionais e internacionais. Acreditamos que todos os espaços são importantes para mostrar a indignação do povo, sem perder a alegria do Carnaval”, afirmou Weller Gonçalves, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região.