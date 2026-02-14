O tradicional bloco “Acorda Peão” abriu o Carnaval de rua com críticas políticas neste sábado (14), em São José dos Campos. Cerca de 600 foliões participaram do desfile pelo centro, levando mensagens de protesto contra lideranças nacionais, internacionais e decisões do poder público municipal.

Organizado por entidades sindicais da região, o bloco iniciou a concentração por volta das 10h30 no Espaço de Eventos dos Metalúrgicos e percorreu as ruas 15 de Novembro, Rubião Júnior e Vilaça. A dispersão ocorreu perto do meio-dia.

Críticas a Bolsonaro e Trump marcam desfile