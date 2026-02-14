O adeus a Dona Dolores é também uma despedida de fé, alegria e dedicação à família. Corintiana apaixonada e conhecida pelo sorriso cativante, Dolores Hernandes Dias morreu neste sábado (14), aos 83 anos. O corpo será sepultado neste domingo (15), em Guararema.

Espanhola de origem, corintiana apaixonada e reconhecida pelo sorriso marcante, ela deixa filhos, netas, bisnetos, bisneta, familiares e amigos que destacam sua fé inabalável e o amor dedicado à família ao longo de décadas.

Fé, elegância e acolhimento