O adeus a Dona Dolores é também uma despedida de fé, alegria e dedicação à família. Corintiana apaixonada e conhecida pelo sorriso cativante, Dolores Hernandes Dias morreu neste sábado (14), aos 83 anos. O corpo será sepultado neste domingo (15), em Guararema.
Espanhola de origem, corintiana apaixonada e reconhecida pelo sorriso marcante, ela deixa filhos, netas, bisnetos, bisneta, familiares e amigos que destacam sua fé inabalável e o amor dedicado à família ao longo de décadas.
Fé, elegância e acolhimento
Descrita como vaidosa, cuidadosa, generosa e acolhedora, Dona Dolores era conhecida pelas orações constantes e pela presença firme nos momentos difíceis.
“Sua partida nos entristece profundamente. Foram muitos anos de convivência e aprendizado. Mulher de muita fé, cheia de amor pela família. Vai fazer muita falta”, escreveu a nora, Valdirene Dias.
Amigos também manifestaram carinho nas redes sociais. “Mulher de sorriso cativante. Siga em paz”, publicou Débora de Almeida. “Hoje o céu está em festa”, afirmou Joana Darc Garcia.
Outras homenagens ressaltaram sua alegria contagiante e elegância. “Sempre radiante, ensinou que mesmo quando a dor batia à porta, era na fé que buscava forças para seguir”, escreveu Rita Santos.
Amor pelo Corinthians e pela família
Torcedora do Sport Club Corinthians Paulista, Dona Dolores carregava com orgulho o amor pelo clube e pela família, considerada seu maior patrimônio.
Familiares destacam que ela deixou ensinamentos valiosos às novas gerações, principalmente sobre fé, união e gratidão. “Que Deus a receba para alegrar os anjos”, escreveu uma amiga. “Vá com Deus, Dolores”, publicou outra homenagem.
Velório e sepultamento
O sepultamento está marcado para este domingo (15), às 13h, no Cemitério Municipal Parque Jardim, em Guararema.