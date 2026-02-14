Uma carreta bitrem foi totalmente destruída por um incêndio na manhã deste sábado (14) na Rodovia Presidente Dutra, no trecho do Vale do Paraíba.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 11h30 para atender a ocorrência de fogo em veículo de grande porte, no Km 33, no trecho de Cruzeiro, no sentido Rio de Janeiro.