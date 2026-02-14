O asfalto voltou a ceder na avenida Felisbina de Souza Machado, no bairro Jardim Imperial, em São José dos Campos, e reacendeu o alerta entre moradores nesta semana. A preocupação é de que o novo afundamento evolua para a abertura de uma terceira cratera na via, que já registrou dois grandes desmoronamentos recentes.

Após a chuva, a água ficou empoçada no ponto onde o asfalto apresentou recalque, cenário semelhante ao que antecedeu as ocorrências anteriores. O trecho fica próximo da primeira cratera, aberta há mais de 15 dias e que chegou a “engolir” um caminhão.