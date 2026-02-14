O tradicional Bloco do Juca Teles levou uma multidão ao Centro Histórico de São Luiz do Paraitinga no início da tarde deste sábado (14) e abriu a programação do Carnaval 2026 com marchinhas, fantasias e ruas completamente tomadas por foliões.
Considerado um dos blocos mais aguardados da folia, o Juca Teles saiu por volta das 12h05 e reuniu moradores, famílias e turistas que escolheram a cidade como destino para curtir o Carnaval no Vale do Paraíba.
Ao som das tradicionais marchinhas, o cortejo percorreu o circuito oficial mantendo o formato que virou marca registrada do município: “um bloco atrás do outro”, garantindo programação contínua e clima festivo ao longo do dia.
Novo trajeto dos blocos em 2026
Uma das principais mudanças deste ano é o novo ponto de partida dos blocos. A partir de 2026, cerca de 30 desfiles saem da Rua Coronel Domingues de Castro, seguem pela Rua Barão do Paraitinga e encerram o trajeto na praça da Igreja Matriz, no coração do Centro Histórico.
A alteração busca melhorar o fluxo de público, reduzir gargalos em vias mais estreitas e organizar melhor a sequência das atrações nos horários de maior movimento.
Programação: o que vem por aí no Carnaval de São Luiz
Sábado (14)
17h30 – Bloco da Saúde
19h – Bloco Bicho de Pé (imperdível!)
20h30 – Bloco Etesão
22h – Bloco da Coruja (fecha a noite)
Domingo (15)
10h – Saci Kids (para a criançada)
17h – Bloco da Maricota
19h – Bloco do Saci
A programação completa pode ser consultada nos canais oficiais da Prefeitura. A expectativa é de grande público durante todo o fim de semana.