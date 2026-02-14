O tradicional Bloco do Juca Teles levou uma multidão ao Centro Histórico de São Luiz do Paraitinga no início da tarde deste sábado (14) e abriu a programação do Carnaval 2026 com marchinhas, fantasias e ruas completamente tomadas por foliões.

Considerado um dos blocos mais aguardados da folia, o Juca Teles saiu por volta das 12h05 e reuniu moradores, famílias e turistas que escolheram a cidade como destino para curtir o Carnaval no Vale do Paraíba.