14 de fevereiro de 2026
CARNAVAL

Juca Teles arrasta multidão em São Luiz; confira a programação

Por Jesse Nascimento | São Luiz do Paraitinga
| Tempo de leitura: 1 min
Nathan Rodrigues/ @ClickLuizense @NrPhotografia

O tradicional Bloco do Juca Teles levou uma multidão ao Centro Histórico de São Luiz do Paraitinga no início da tarde deste sábado (14) e abriu a programação do Carnaval 2026 com marchinhas, fantasias e ruas completamente tomadas por foliões.

Considerado um dos blocos mais aguardados da folia, o Juca Teles saiu por volta das 12h05 e reuniu moradores, famílias e turistas que escolheram a cidade como destino para curtir o Carnaval no Vale do Paraíba.

Ao som das tradicionais marchinhas, o cortejo percorreu o circuito oficial mantendo o formato que virou marca registrada do município: “um bloco atrás do outro”, garantindo programação contínua e clima festivo ao longo do dia.

Novo trajeto dos blocos em 2026

Uma das principais mudanças deste ano é o novo ponto de partida dos blocos. A partir de 2026, cerca de 30 desfiles saem da Rua Coronel Domingues de Castro, seguem pela Rua Barão do Paraitinga e encerram o trajeto na praça da Igreja Matriz, no coração do Centro Histórico.

A alteração busca melhorar o fluxo de público, reduzir gargalos em vias mais estreitas e organizar melhor a sequência das atrações nos horários de maior movimento.

Programação: o que vem por aí no Carnaval de São Luiz


Sábado (14)

17h30 – Bloco da Saúde
19h – Bloco Bicho de Pé (imperdível!)
20h30 – Bloco Etesão
22h – Bloco da Coruja (fecha a noite)

Domingo (15)

10h – Saci Kids (para a criançada)
17h – Bloco da Maricota
19h – Bloco do Saci

A programação completa pode ser consultada nos canais oficiais da Prefeitura. A expectativa é de grande público durante todo o fim de semana.

