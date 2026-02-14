Um homem proibido pela Justiça de se aproximar dos filhos morreu nesta sexta-feira (13) após um disparo de arma de fogo na recepção de uma escola municipal em Jacareí.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo boletim de ocorrência, o caso foi classificado como suicídio consumado. A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar, além de socorristas e do helicóptero Águia.