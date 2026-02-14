Um homem proibido pela Justiça de se aproximar dos filhos morreu nesta sexta-feira (13) após um disparo de arma de fogo na recepção de uma escola municipal em Jacareí.
Segundo boletim de ocorrência, o caso foi classificado como suicídio consumado. A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar, além de socorristas e do helicóptero Águia.
De acordo com o registro policial, o pai da vítima afirmou que o filho havia saído de casa dizendo que “iria pegar os filhos e nunca mais ninguém os veriam”. Pouco tempo depois, o disparo foi ouvido na área externa da secretaria da escola.
O homem foi socorrido à Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos.
Medida protetiva e abrigo sigiloso
Ainda conforme o boletim, a ex-esposa havia obtido medidas protetivas de urgência no último dia 9 de fevereiro, determinando o afastamento do lar e proibindo a aproximação do pai em relação aos filhos.
A mulher e as crianças estão acolhidas em abrigo sigiloso mantido pelo município, como medida de proteção judicial.
Funcionárias da escola relataram à polícia que o homem esteve no local pela manhã tentando ver os filhos. Como o atendimento ao público ocorre por uma janela externa, ele permaneceu do lado de fora. Momentos depois, foi ouvido o disparo.
Arma apreendida
A Polícia Civil apreendeu um revólver calibre .38 da marca Taurus, que estava com uma munição deflagrada e outras intactas. Também foram localizadas munições adicionais.
Segundo o boletim, o homem possuía registro como CAC (colecionador, atirador esportivo e caçador), com documentação regular. Equipes da perícia técnica estiveram na escola para análise da cena. Laudos devem esclarecer oficialmente a dinâmica dos fatos.
Investigação em andamento
O caso foi encaminhado ao 2º Distrito Policial de Jacareí, que vai apurar todas as circunstâncias, incluindo o contexto familiar e o cumprimento das medidas judiciais.
Em nota, a Prefeitura informou que as crianças já eram acompanhadas por núcleo multidisciplinar da Secretaria de Educação.
Procure ajuda
Especialistas reforçam que situações de crise emocional exigem acolhimento e acompanhamento profissional.
O Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece apoio emocional gratuito e sigiloso 24 horas por dia pelo telefone 188, além de chat e atendimento online.
Em caso de emergência, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pode ser acionado pelo 192.