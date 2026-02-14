14 de fevereiro de 2026
LOTERIA

Sortudo de Cruzeiro aposta R$ 3 e ganha R$ 19 milhões na Quina

Por Da redação | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução

Uma aposta simples de R$ 3 transformou um morador de Cruzeiro em milionário da noite para o dia. O sortudo acertou sozinho as cinco dezenas do concurso 6.953 da Quina e faturou R$ 19.641.652,34 no sorteio realizado na sexta-feira (13).

De acordo com a Caixa Econômica Federal, responsável pelas loterias federais, a aposta vencedora foi registrada na Lotérica Mantiqueira, localizada na Vila Canevari.

Aposta simples levou prêmio milionário

Segundo a Caixa, o vencedor fez um jogo simples, com apenas cinco números — a modalidade mais básica e mais barata da Quina. Mesmo assim, conseguiu acertar todas as dezenas sorteadas no concurso 6.953.

As dezenas sorteadas foram: 07 – 22 – 35 – 58 – 63.

A Caixa não divulga a identidade dos ganhadores.

Veja os números do concurso 6.953 da Quina

5 acertos: 1 aposta ganhadora — R$ 19.641.652,34

2 acertos: 159.436 apostas ganhadoras — R$ 4,38 cada

As demais faixas de premiação não foram detalhadas até a última atualização.

Como apostar na Quina

A Quina permite apostas simples a partir de cinco números, com valores acessíveis. Os sorteios são realizados de segunda a sábado. O prêmio principal é destinado a quem acerta as cinco dezenas.

