Uma aposta simples de R$ 3 transformou um morador de Cruzeiro em milionário da noite para o dia. O sortudo acertou sozinho as cinco dezenas do concurso 6.953 da Quina e faturou R$ 19.641.652,34 no sorteio realizado na sexta-feira (13).

De acordo com a Caixa Econômica Federal, responsável pelas loterias federais, a aposta vencedora foi registrada na Lotérica Mantiqueira, localizada na Vila Canevari.

Aposta simples levou prêmio milionário